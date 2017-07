Händlerfrust statt Einkaufslust Die Baustelle an der Dresdner Straße in Freital sorgt für Umsatzeinbrüche bei den Gewerbetreibenden. Die stört vor allem eines.

Geduldsprobe: Die Dresdner Straße ist momentan kein Vergnügen für Autofahrer – und Händler. © Karl-Ludwig Oberthür

Die Dresdner Straße gleicht derzeit einem Nadelöhr. Weil in Deuben neue Trinkwasser- und Gasleitungen verlegt werden, ist Freitals Hauptverkehrsader dort nur in eine Richtung befahrbar. Doch nicht nur die Autofahrer und Anwohner sind von den Sperrungen, Warnbaken und Umleitungsschildern genervt. Auch etliche Händler und Gewerbetreibende spüren die Folgen der Baustelle. Sie klagen über deutliche Umsatzeinbußen.

Der Getränkehandel Bilgro etwa hätte fast aufgeben müssen. Bis Anfang Juni hatte der Laden die Baustelle unmittelbar vor der Tür. „Es war eine schlimme Zeit“, sagt Evelin Born, die den Markt leitet. Viele Kunden, die mit dem Auto kommen, seien einfach weitergefahren, hätten ihre Getränke woanders geholt. Hinzu kam die anfangs irreführende Straßenmarkierung. Die zu Beginn noch durchgezogene Linie verbot die Einfahrt. Viele scheuten zudem die langen Wartezeiten bei der Ein- und Ausfahrt. „Nachdem ich angerufen habe, hat die Stadt immerhin rasch die Beschilderung geändert“, sagt sie. Seit Mitte Juni ist die Baustelle weitergerückt und das Schlimmste überstanden. Evelin Born atmet vorsichtig auf: „Es läuft besser. Die Kunden kommen zum Glück wieder.“

Die Freitaler Bäckerei Grafe dagegen muss noch ein wenig Geduld haben. Sie hat eine Filiale an der Dresdner Straße, auf Höhe des Aldi-Markts. Aus der Baustelle hat das Unternehmen bereits Konsequenzen ziehen müssen. „Unter der Woche machen wir den Laden bereits um 14 Uhr zu“, sagt eine Mitarbeiterin. Normalerweise schließt die Filiale erst um 17 Uhr. „Unsere Stammkunden, die hier wohnen und zu Fuß gehen, kommen zwar nach wie vor“, sagt sie. Die Kunden, die mit dem Auto kommen, bleiben jedoch weg. Etwa ein Drittel sind es weniger, schätzt sie. „Die Einbußen sind auf jeden Fall zu spüren.“ Dass es tatsächlich so dick kommt, damit hat man bei der Bäckerei aber nicht gerechnet. Auch eine Vorwarnung hatte es nicht gegeben. „Von der Baustelle selbst haben wir nur aus der Zeitung erfahren“, sagt die Mitarbeiterin.

Entschädigung gibt es nicht

Auch Stephan Markwart vom Wirtshaus Alte Schmiede hätte sich vorab über eine Information gefreut. Seine Gaststätte befindet sich direkt an der Dresdner Straße Ecke Güterstraße. „Man hätte einfach mit uns reden können“, sagt er. Stattdessen war die Baustelle einfach da. Viele Gäste blieben seither weg. Gerade Ortsunkundige fahren einfach weiter, um anderswo einzukehren. Auch der zur Gaststätte gehörende Parkplatz, der an der Güterstraße liegt, bleibt wegen der Vollsperrung leer. Dass die Zufahrt zum kleineren Parkplatz an der Dresdner Straße offen ist, ist zwischen den rot-weißen Baken gerade für Vorbeifahrende schwer erkennbar: „Ich habe zwar noch Reservierungen. Aber heutzutage ist man in der Gastronomie auf jeden Gast angewiesen“, sagt er.

Obwohl noch recht gut erreichbar, macht sich die Baustelle auch bei der Zahl der Kunden bei Rewe bemerkbar. Kürzlich ist die Baustelle auf die Straßenseite des Rewe-Marktes gerückt. Er ist deshalb statt über zwei nur über eine Zu- und Ausfahrt erreichbar. „Die eingeschränkte Erreichbarkeit und die Straßenführung führen dazu, dass etwas weniger Kunden als üblich den Supermarkt mit dem Pkw ansteuern“, sagt Rewe-Sprecherin Stephanie Behrens. Doch es gibt auch Gutes: „Wir befürworten, dass zur Unterstützung der Händler Hinweisschilder für die veränderte Anfahrt zu den Geschäften angebracht wurden.“

Können die Händler nun auf Entschädigung hoffen? Nein, sagt Katrin Reis, Büroleiterin des Oberbürgermeisters. Solange die Zufahrt – auch wenn sie geändert ist – gewährleistet ist, haben die Gewerbetreibenden keinen Anspruch auf Entschädigungen. Das ist im Sächsischen Straßengesetz so geregelt. Auch eine mangelnde Information kann die Stadt nicht bestätigen. Laut Rathaus werden alle betroffenen Anlieger und Gewerbe über Einschränkungen und Änderungen der Ein- und Ausfahrtsbedingungen informiert. Das Bauende ist für den 17. Oktober geplant. Der Termin ist laut Rathaus nach wie vor gültig.

