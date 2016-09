Händler zufrieden mit Einkaufstag Die Verbindung mit der Trödelmeile im Herbst hat sich bewährt. Vor allem am Saumarkt brach eine neue Ära an.

Die Trödelmeile kam gut an. © Matthias Schumann

Das Herbstfest der Kamenzer City-Initiative zieht positive Kreise. Wie von Chef und Optiker Thomas Koch zu erfahren war, sprach sich eine Großzahl der Händler für den positiven Nebeneffekt der Trödelmeile aus. Diese fand zum zweiten Mal parallel im September in der Altstadt sowie erstmals auch in Kamenz-Nord statt. „Die Besuchszahlen waren sehr gut, trotz des heißen Wetters und der Vielzahl an Veranstaltungen“, so Koch. Er hatte am Montagmorgen eine Rundmail an alle Beteiligten geschickt. Und die Rückmeldungen waren durchweg positiv. „Ich denke, dass das Thema Trödel nicht vom eigentlichen Einkauf ablenkt, sondern noch mehr Lust darauf macht. Die Mischung aus alt und neu passt“, so der City-Initiative-Chef.

Vor allem zum 1. Saumarktfest zog es diesmal Hunderte Besucher. Die Modenschau von Pelz- und Lederwaren Bäuerle kam an, auch wenn die Models unter den dicken Fellen sichtlich ins Schwitzen kamen. Mit Livemusik und Leckereien wurde dieses kleine Viertel erstmals intensiv in den Fokus des Interesses gestellt. Das kam an. Und wäre sicherlich auch für andere Ecken der Stadt noch mehr umsetzbar. (if)

zur Startseite