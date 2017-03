Händler ziehen auf den Kornmarkt Bautzen hat das Marktgeschehen in eine neue Satzung gegossen. Die Händler verabschieden sich demnächst vom Fleischmarkt.

Der Bautzener Wochenmarkt soll an Donnerstagen auf den Kornmarkt ziehen. © Archivfoto: Uwe Soeder

Wenig Laufkundschaft, schlechtes Kopfsteinpflaster, hohe Standgebühren – dass der Wochenmarkt auf dem Hauptmarkt und Fleischmarkt seit einiger Zeit nicht mehr so läuft, könnte viele Gründe haben. Mit einer neuen Satzung, die am Mittwoch im Stadtrat verabschiedet wurde, soll wieder Schwung in den Handel kommen.

Danach verlassen ab Mitte April die Stände immer donnerstags ihre Plätze rund um das Rathaus und ziehen vor zum Reichenturm auf den Kornmarkt. Der Platz ist zwar etwas kleiner, dafür aber besser begehbar. Die Händler versprechen sich auch durch die bessere Präsenz und die direkte Anbindung an den Busverkehr mehr Umsätze, wie Ordnungsamtsleiter Matthias Almert im Stadtrat ausführte. Somit wird auf dem Fleischmarkt spätestens ab Ostern kein Grünmarkt mehr abgehalten.

An Dienstagen und Sonnabenden bleibt der Wochenmarkt wie gewohnt auf dem Hauptmarkt. Dies sei ein Kompromiss, damit auch die Geschäfte rund um Reichenstraße und Innere Lauenstraße weiter vom Handelsgeschehen profitieren können.

Mit der neuen Regelung wurden unter anderem auch die Öffnungszeiten vereinheitlicht. Es gibt keine Sommer- und Winterzeiten mehr. Geöffnet ist Dienstag 8 bis 13 Uhr, Donnerstag 8 bis 17 Uhr und Sonnabend 7 bis 12 Uhr. Laut Satzung sind die Händler zur Einhaltung der Zeiten verpflichtet, lediglich donnerstags könnten sie bereits ab 15 Uhr schließen.

Die Standgebühren haben sich ebenfalls geändert, sie fallen künftig etwas günstiger aus. Die halben Gebührensätze für Selbsterzeuger entfallen jedoch ganz. „Händler, die keine Selbsterzeuger sind, fühlen sich ungerecht behandelt“, begründet Almert diese Entscheidung. Auch dürfen Selbsterzeuger bei der Händlerauswahl nicht mehr bevorzugt werden. Allerdings spielt das auf Grund der zurückgegangenen Bewerberzahlen praktisch keine Rolle.

Die Stadträte gaben zum neuen Wochenmarkterlass zu Protokoll, dass sie im September 2018 eine Auswertung der vollzogenen Änderungen wünschen. Sollten die gewünschten Effekte nicht eingetroffen sein, kann erneut über die Satzung nachgedacht werden. (SZ/ma)

