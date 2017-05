Händler wehren sich gegen Abgabe Im Görlitzer Stadtrat flog das Projekt Bid schon einmal von der Tagesordnung, jetzt machen auch Unternehmer dagegen mobil.

Die Kritik an dem geplanten Bid in Görlitz reißt nicht ab. Mit dem Projekt soll der Innenstadthandel angekurbelt werden, Gelder für gemeinsame Aktionen, etwa Werbung eingeworben werden. Nachdem das Vorhaben schon von der Tagesordnung des Stadtrates genommen wurde, machen jetzt auch noch Innenstadthändler dagegen mobil. Über ein Dutzend unterschrieb eine Erklärung, die nun an die Stadträte und das Rathaus verschickt werden soll. Absender ist Walter Pfitzner, Inhaber des Haus- und Grundstücksservice in der Stadt und Geschäftsführer des Vereins Haus und Grund.

Dieser vertritt die Eigentümer – die, so das Ansinnen der Bid-Initiatoren, ja ausschließlich zur Finanzierung des Vorhabens herangezogen werden sollen. Für die Eigentümer wäre die Bid-Finanzierung die dritte (Zwangs-)Abgabe – nach Grundsteuer und Straßenausbausatzung. Der Verein Haus und Grund hatte schon vor einigen Wochen dieses Ansinnen abgelehnt. Der Grund: Hauseigentümer sollen für Aktionen der Händler zahlen, die sie selbst nicht umsetzen können. Nun wehren sich auch die Händler. Denn, so die Befürchtung, dass nur die Eigentümer das Bid-Projekt finanzieren werden, so werde es wohl nicht kommen. „Am Ende werden die Kosten der Eigentümer doch auf die eingemieteten Händler umgelegt“, befürchtet Bianca Blackburn, Chefin des Presse- und Buchzentrums am Postplatz. Ähnlich sieht das auch Walter Pfitzner vom Verein Haus und Grund. „So wie das Bid derzeit geplant ist, mit der Finanzierung durch die Eigentümer, ist abzusehen, dass die Kosten auf die Miete der Händler umgelegt wird“, sagt er.

Die Bid-Initiatoren wiederum geben sich derweil große Mühe, ihre Idee Händlern und Eigentümern schmackhaft zu machen. Allerdings gab es jüngst während einer Informationsveranstaltung für beide Gruppen bei der Industrie- und Handelskammer viel Kritik. Ein Punkt: Warum wird eine eigene Genossenschaft für das Bid benötigt? Könnte sich nicht die Europastadtgesellschaft um das Management kümmern?

So soll das Bid arbeiten zurück 1 von 2 weiter Mit einem Bid, einem Business Improvement District, soll ein ganzes Stadtgebiet wie ein großes Einkaufszentrum verwaltet werden, unter anderem mit einheitlichen Öffnungszeiten, gemeinsamen Werbeaktionen. Die Finanzierung in Görlitz über die Eigentümer soll je nach Grundfläche des betreffenden Gebäudes geschehen. Eigentümer Häusern mit besonders großer Grundfläche sollen in den Genuss einer Kappung kommen. Dazu zählen beispielsweise die Straßburg-Passage und das City-Center.

Das sieht auch Bianca Blackburn so. „Alles wird doppelt und dreifach belegt. Es gibt den Aktionsring der Händler, die Europastadt GmbH – und nun auch noch eine Bid-Genossenschaft“, sagt sie. Warum kann sich nicht eine Organisation auch noch um das Bid kümmern, fragt sich die Unternehmerin. Aktionen wie Werbung, Feste und ähnliches werden vom Aktionsring geplant und verwirklicht, für die Entwicklung des Handels steht die Europastadtgesellschaft. „Wozu dann noch eine Bid-Genossenschaft?“, so Bianca Blackburn.

Laut sächsischem Bid-Gesetz ist das geplante Vorhaben in Görlitz rein rechtlich zumindest auf der sicheren Seite. Es gibt die Möglichkeit, dass ausschließlich Eigentümer – zunächst – zahlen müssen. Theoretisch ist es aber auch möglich, das von vornherein auch Händler und andere Dienstleister finanziell beteiligt werden können. Reine Theorie, denn in der Region gibt es diese Variante noch nicht. Im Bereich der Industrie- und Handelskammer Dresden gibt es bisher drei abgeschlossene Bid: Altstadt Hoyerswerda, Radebeul Ost und Breite Straße Pirna. Zudem ist das Dresdner Barockviertel in der Vorbereitungsphase. Alle diese Bid ziehen nur die Haus- und Grundstückseigentümer finanziell heran, vorerst jedenfalls.

Die Görlitzer Initiatoren des Bid sehen es als schwierig an, Händler finanziell zu beteiligen. So sei die Berechnung des Umlageschlüssels ein Problem – sollte er sich nach Verkaufsfläche oder Größe der Schaufensterscheiben, beispielsweise richten? Die Stadt Görlitz selbst fällt als Geldgeber weg. Denn wenn Fördermittel eingeworben werden sollen, darf das nur von einer privaten Initiative geschehen.

Das Görlitzer Bid soll sich von der Bahnhofstraße, ohne Bahnhof, entlang der Berliner Straße, die untere Jakobstraße, Postplatz mit Post und City-Center, Marienplatz mit Kaufhaus, Steinstraße bis zum Obermarkt erstrecken. Öffentliche Einrichtungen wie etwa Landratsamt, das gerade an der oberen Berliner große Baupläne hegt und Senckenberg-Museum sind von der Finanzierung ausgeschlossen. „Am Ende bleibt es doch wieder an den kleinen, ortsansässigen Händlern hängen“, sagt Presse- und Buch-Chefin Bianca Blackburn. Große Ketten können sich zurückziehen, sich einen anderen Standort suchen. „Bei uns funktioniert das nicht so einfach“, sagt sie.

