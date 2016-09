Händler mit Weinfest sehr zufrieden Das erste Fazit ist positiv. Kleinere Probleme hatten einen erfreulichen Grund: Die hohe Besucherzahl.

Wein macht richtig gute Laune. Das trifft auch auf diese Verkäuferin an einem Stand auf der Burgstraße zu. Insgesamt zeigen sich die Händler nach dem Weinfest-Wochenende erfreut. Die Veranstalter gehen wieder von über 50 000 Besuchern aus. Dadurch wurde es hier und da eng in den Gassen der Altstadt. © Claudia Hübschmann

Der Montag nach dem rauschenden Fest: An den drei vorherigen Tagen hatten wieder rund 50 000 Besucher im Zeichen des Weines Meißens Gassen belebt. Die Zeit für ein erstes Resümee begann für Organisator Peter Görig vom Meißner Gewerbeverein schon gegen 7.30 Uhr. Und das, obwohl er zusammen mit Uwe Reichel, Chef des Vereins, am Sonnabend- und Sonntagmorgen als einer der Letzten das Fest verlassen hatte. „Wir sind jeweils mit Polizei, Ordnungsamt und Sanitätern über das Festgelände gegangen, um nach dem Rechten zu sehen. So richtig Schluss war beide Male erst gegen halb vier morgens“, so Görig.

Bis auf kleinere Schnittwunden einiger Gäste sei es weder zu größeren Verletzungen noch sonstigen Problemen gekommen. Das bestätigt auch Meißens Ordnungsamtschef Markus Renner. Sowohl bei den Organisatoren als auch den Händlern war das einhellige Fazit: Das Weinfest war ein voller Erfolg. „Einige Standbesitzer waren regelrecht überrascht, wie gut die Zusammenarbeit lief. Wir haben ihnen sowohl beim Auf- und Abbau als auch bei der Versorgung mit Strom und Wasser geholfen. Das waren viele von anderen Festen so nicht gewöhnt“, erzählt Görig. Als perfekt bezeichnen die Zusammenarbeit auch einige Meißner Weinhändler, die ihre Stände auf dem Markt aufgebaut hatten.

„Ein großes Dankeschön gilt dem Gewerbeverein, der das Fest toll organisiert hat“, sagt Anja Fritz vom Weingut Mariaberg. Sie freute sich nicht nur über entspannte, neugierige Kunden, die bevorzugt Traminer und Rosé-Wein aus dem Holzfass gekauft und für einen guten Umsatz gesorgt hätten, sondern auch über den in diesem Jahr etwas anderen Festumzug. „Dieses Mal hatten wir als Händler mehr davon, konnten viel mehr sehen“, sagt Fritz.

Der Grund: Das erste Bild stand nicht an der Spitze und lief los, sondern am Schluss. Von dort passierte es alle Teilnehmer und setze sich erst dann wieder an die Spitze. Somit konnte dieses Mal jeder jeden Mitmachenden bewundern. Ähnlich gut bewertet Thomas Herrlich vom Weingut Vincenz Richter die Festtage. Besonders erfreut ist er, dass der Marktplatz nur so von Gästen wimmelte, auch viele Hotels steigende Übernachtungszahlen vermelden konnten. „Nach den bekannten, schlimmen Vorkommnissen in größeren Städten in diesem Jahr, hatte ich Bedenken, dass vielleicht weniger Leute kommen. Aber das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet – zum Glück“, so Herrlich erleichtert. Er habe von allen Weinsorten viel verkauft. Federweißer sei bei den Besuchern der Renner gewesen.

So wie die Händler seien auch die Gäste des Weinfestes zufrieden gewesen, blickt Uwe Reichel vom Gewerbeverein zurück. Im nunmehr 13. Jahr, in dem sich sein Verein wieder um das Weinfest kümmere, hätten die Leute die Vielfalt an künstlerischen Darbietungen auf insgesamt 26 Bühnen in der Stadt gelobt. „Wir hatten Chöre, gestandene Sänger, Talente, Musik-Gruppen, Einzelkünstler und abends Disko. Diese Bandbreite honorieren die Menschen“, so Reichel.

Teilweise so sehr, dass es an manchen Stellen eng wurde. Ob der großen Zahl der Gäste sei es nach Berichten von Händlern am Abend schon mal zu größerem Geschiebe gekommen. „Deshalb konnten viele Leute durch diesen Sog gar nicht an den Ständen stehen bleiben, wurde mir berichtet“, schildert Peter Görig das Problem. Ein kurzfristiger Stromausfall sonnabendabends am Kleinmarkt konnte dagegen schnell behoben werden.

Zu Engpässen, ergänzt Stadtmarketing-Chef Christian Friedel, sei es am Sonntagabend an einigen Bratwurstständen im Zentrum gekommen. Hier hatten wohl nicht alle Verkäufer mit so viel Andrang gerechnet. In Sachen Klopapier an den festen- sowie Dixie-Toiletten musste gleich mehrmals ausgeholfen werden. Gleichwohl vor allem Anwohner der Altstadt über die prekäre Parksituation im Zentrum, andere Besucher über zu hohe Parkgebühren an den Parkplätzen auf der linken Elbseite (sechs Euro für die Tageskarte) schimpften, gab es insgesamt wenig zu meckern.

„Es waren richtig viele Leute unterwegs, die geschwärmt und mit einem Lächeln im Gesicht das Fest wieder verlassen haben“, sagt Anett Müller vom Restaurant Domkeller, dessen Terrasse rund um die Uhr voll besetzt gewesen sei.

