Händler locken mit Feuerwerk und Glücksrad

Zum Abschluss der Aktionswoche der Händler gab es ein Feuerwerk. Es sollte ein Ausdruck der Freude und des Dankeschöns der Händler der lange gesperrten Dresdner und der Döbelner Straße an die Kunden sein. Die Roßweiner nahmen dieses Angebot gern an.

Am langen Einkaufsfreitag gab es von Apothekerin Andrea Bachmann (rechts) Heißgetränke. Das fanden Ilona John und Helga Drewuschewski super.

Ein Freudenständchen gab es von Ute Münch. Dem lauschten Johanna Pflaume, Marianne Teichmann und Gisela Ogiermann.

Umsatzeinbußen mussten die Händler an der Dresdner und der Döbelner Straße während der mehrjährigen Bauzeit in Kauf nehmen. „Um unsre Kunden wieder in die Geschäfte zu holen, entstand die Idee, von Aktionswoche und Nachtshopping“, sagt Ute Münch, Inhaberin des Blumenladens „Wilder Mohn“. Zum Nachtshopping hat Münch ihr Akkordeon mitgebracht. Während sie spielt, schunkeln Gisela Ogiermann, Johanna Pflaume und Marianne Teichmann zur Musik. „Wir gehören zur Hausgemeinschaft Straße der Einheit 21“, sagt Johanna Pflaume. Aktionswoche und Nachtshopping finden sie toll. Bei Münch hat jede Frau eine gelbe Rose erhalten. Ute Münch hat Räume nebenan hübsch hergerichtet. Hier können die Kunden Kaffee und Wein trinken und kleine Snacks genießen.

Im Café Möbius gibt es Brot für einen Euro. „Das nehmen die Kunden sehr gut an“, sagt Mitarbeiterin Carmen Schönherr. Wer am Glücksrad dreht, kann ein Paket Streuselkuchen gewinnen. Sabrina Radke und Tochter Lea sind von der Aktionswoche begeistert. „Es ist schön für Roßwein, dass so etwas gemacht wird.“

Auch in und vor der Löwen-Apotheke am Markt stehen Kunden. Hier gibt es Glühweinbonbons und Traubenzuckerstücke sowie zum Aktionspreis heiße Getränke. In der Woche konnten Diabetiker ihren Blutzuckerspiegel messen lassen und vergünstigt Teststreifen erstehen. „Die Kunden nehmen die Aktion unterschiedlich an“, sagt Apothekerin Andrea Bachmann. „Die Blutzuckermessung betrifft ja nur Diabetiker. Die Verkostung der Heißgetränke spricht dagegen eine breitere Masse an.“ Die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf werden für Roßweiner Vereine gespendet.

Auch Helga Drewuschewski aus Roßwein lässt sich vor der Apotheke einen Tee schmecken. Von der Aktion und dem Nachtshopping ist sie begeistert. „Ich habe im Blumenladen ein Grabgesteck gekauft und Rabatt erhalten“, freut sie sich. Drewuschewski sorgt in Roßwein ehrenamtlich dafür, das der Unrat auf den Straßen verschwindet. „Sie ist die gute Seele der Stadt“, lobt Apothekerin Bachmann.

Birgit Schibiak möchte im Elektrogeschäft eine Kaffeemaschine günstig kaufen. „Die Aktion kommt bei allen gut an“, meint sie. „Und auch das Wetter spielt mit.“ Dass so viele Leute kommen, hätte sie nicht gedacht.

Für das Nachtshopping haben die Händler vor ihren Geschäften Lichter aufgestellt. Außerdem organisierten sie für die Kinder einen Lampionumzug. Der führt vom Markt über die Mühl- und die Wehrstraße in die Dresdener Straße und durch die Döbelner Straße zurück auf den Markt. Angeführt wird der Umzug von den Roßweiner Spielleuten, die anschließend auf dem Markt spielen. Abgesichert wird der Umzug von Polizei und dem Ordnungsamt. Dabei helfen die Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr. Am Markt erwartet die Besucher ein kulinarisches Angebot unter anderem mit Fleisch- und Wurstwaren der gleichnamigen Roßweiner GmbH und mit Glühwein, Stollenkuchen, Fettbemmchen und Schlemmerfladen der Bäckerei Körner aus Döbeln. Vorm Rathaus gibt es ein Feuerwerk. Das hat die Inhaberin des Spielwarengeschäftes „Spiel- und Schreibwelt Lindner“ Kathrin Heilfort organisiert. Gegen 21 Uhr endet das Nachtshopping.

