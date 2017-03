Händler laden zum Sonntagseinkauf ein Knapp 30 Geschäfte sind geöffnet und es gibt einen Shuttleservice.

Am Sonntag öffnen von 13 bis 18 Uhr die Weinböhlaer Händler ihre Geschäfte. Insgesamt beteiligen sich knapp Händler und Gastronomen von der Dresdner Straße bis zur Hauptstraße, am Kirchplatz und der Friedensstraße am „Frühlingsfest der Händler“. Die Besucher können in und vor den Geschäften einiges erleben. Die Gewerbetreibenden locken mit Rabatten und Angeboten sowie Modenschauen und Autopräsentationen. Für die Kinder gibt es Osterbasteln, Ponyreiten und Fußballspaß. Außerdem hat das Heimatmuseum geöffnet, der Radfahrverein präsentiert sich und mit einer Hummelbahn können sich die Besucher von Geschäft zu Geschäft chauffieren lassen. An der Apfelscheune und am Antik-Laden gibt es einen Flohmarkt.

Das Fest wird in diesem Jahr zum sechsten Mal vom Fest- und Heimatverein Weinböhla ausgerichtet. Auch die CDU Weinböhla beteiligt sich mit einem Stand. Dort werden sächsische Weine und ausgewählte Biersorten der Meißner Schwerter-Brauerei durch Bürgermeister Siegfried Zenker und die Landtagsabgeordnete Daniela Kuge zur Verkostung angeboten. Sie stehen an diesem Tag ebenfalls für persönliche Gespräche zur Verfügung. (SZ)

