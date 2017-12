Händler laden zum Einkaufssonntag In Pirna haben am Wochenende neben dem Weihnachtsmarkt auch die Läden offen. Das lockt zum Bummeln.

Weihnachtsflair und Bummelspaß kann man am Wochenende in Pirna miteinander verbinden. © Symbolfoto: dpa

Pirna. Entspannt Weihnachtsgeschenke shoppen in Pirna: Über 150 Einzelhändler und Dienstleister, 30 Cafés und Restaurants und der Canalettomarkt laden am ersten Adventswochenende zum Einkaufen und zum gemütlichen Beisammensein. Die Geschäfte haben am Sonnabend bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag dann zwischen 13 und 18 Uhr. „Wer dem Gedränge der großen Einkaufscenter entgehen will, kommt nach Pirna“, wirbt Jana Türke vom Citymanagement. Die erweiterten Öffnungszeiten sonnabends bis 18 Uhr gelten übrigens an allen vier Adventssamstagen, ein weiterer Einkaufssonntag folgt am 17. Dezember. Dann sind die Geschäfte ebenfalls wieder von 13 bis 18 Uhr offen. (SZ)

