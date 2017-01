Händler können an fünf Sonntagen öffnen Die Stadt und die Händler haben sich auf Termine geeinigt. Am ersten Einkaufssonntag gibt es auch Rummel.

Der Stadtrat soll in seiner nächsten Sitzung die Sonntagsöffnungszeiten in diesem Jahr beschließen. Der Hauptausschuss hat am Donnerstag schon grünes Licht gegeben. Die infrage kommenden Tage hatte die Verwaltung im Vorfeld mit den Händlern abgestimmt. Wobei es wieder zwei Interessenslagen gibt: Die Händler im Gewerbegebiet legen Wert auf je einen Termin für ihr Frühlings- und Herbstfest. Die Innenstadthändler setzen vor allem aufs Weihnachtsgeschäft. Entsprechend ist auch die Verteilung der Einkaufssonntage. Der erste ist der 2. April.

An diesem Tag wird es auch einen Rummel auf dem Parkplatz an der Ritterstraße geben, sagte Ordnungsamtschef Jürgen Müller. Am 29. Oktober ist der Herbsttermin. „Wir versuchen da eine Veranstaltung ähnlich wie im Frühling reinzubekommen“, so der Ordnungsamtschef. In der Weihnachtszeit sind verkaufsoffene Sonntage am 3. und 17. Dezember vorgesehen. Ob der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder zwei Wochen veranstaltet wird, darüber werde noch diskutiert, so Müller. Der fünfter Termin für einen Einkaufssonntag ist für 18. Juni am Stadtfestwochenende geplant. Dieser ist aber aufs Stadtzentrum begrenzt.

Der Stadtwerbering will bei einer Versammlung im Februar mit seinen Mitgliedern über die verkaufsoffenen Sonntage sprechen. „Wir brauchen die Rückmeldung, was die Händler gerne machen möchten“, sagte Grit Neumann, Vorsitzende der Händlervereinigung.

