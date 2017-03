Händler kämpfen um den Ruf der Hauptstraße Kürzlich musste die Strauss-Filiale schließen, eine weitere Fläche steht leer. Verwaist die Meile am Goldenen Reiter nun?

Die schweren Monate sind jetzt vorbei. „Sie ist halt eine Schön-Wetter-Straße“, sagt Kathrin Horschig über die Hauptstraße. Durch den Januar und Februar müsse man sich quälen. Ab März, wenn die Sonne rauskommt und die Krokusse blühen, kämen die Kunden. Die 54-Jährige leitet seit 2005 die Filiale des Schuh-Anbieters Leiser. Das Geschäft ist mit 25 Jahren das älteste auf der Flaniermeile am Goldenen Reiter. Die machte zuletzt mit der Schließung der Strauss-Filiale negative Schlagzeilen, was den Handel angeht. Und auch die Fläche der einstigen Grünzeugs-Filiale im sogenannten Marktplatz steht immer noch leer, der Vertrag mit dem Asia-Imbiss wurde nicht verlängert. Viele machten sich Sorgen: Droht also ein Ladensterben auf der Hauptstraße? Verwaisen die Flächen?

Die Händler kämpfen nun gegen derartige Bedenken und wollten am Mittwoch bei einem Rundgang und Gespräch zeigen, wie schön ihre Hauptstraße ist – und sagten doch nicht viel. „Wir haben einen Vermietungsstand von fast 100 Prozent. Das kenne ich von keinem anderen Standort“, so René Arndt, Vorsitzender vom Handels- und Kulturverein. Dass sich die Lage vor allem am Marktplatz verbessern muss, räumt Arndt ein. „Dafür braucht es aber auch einen guten Nachmieter.“ Ein ganz neues Konzept sei geplant, in wenigen Wochen gebe es dazu mehr zu verkünden, sagt der Vorsitzende geheimnisvoll.

Auch Vonovia-Sprecherin Bettina Benner will noch nicht mehr dazu sagen. Das Wohnungsunternehmen ist Vermieter der Gewerberäume und betreut auch andere Immobilien auf der Einkaufsmeile. Wie die Fläche, die seit der Schließung der Strauss-Filiale Ende Februar leersteht. Auch dort gebe es einen Nachmieter, der ebenfalls noch nicht preisgegeben wird. „Es wird aber ein ähnliches Angebot geben, wie beim Strauß“, so Benner. Zwei Neueröffnungen kann sie dann aber doch preisgeben: An den Neustädter Markt wird bald ein Kindermoden-Outlet ziehen, auf der Hauptstraße 14 öffnet ein Barfuß-Laden. Sie alle hätten einen Riesen-Vorteil:

„Die Fußgängerzone“, sagt Kathrin Horschig vom Schuhaus Leiser. Die lade Touristen und Dresdner gleichermaßen zum Bummeln ein. Als sie das Geschäft vor zwölf Jahren übernommen hat, waren es vor allem Erstere, die zuhauf vorbeischauten. „Nach der Weihe der Frauenkirche kamen einfach wahnsinnig viele Touristen in die Stadt, bis 2008 stieg die Kundenzahl dramatisch an“, sagt Horschig. Danach habe sich die Zahl eingepegelt und bleibe in den vergangenen Jahren konstant – obwohl wachsende Konkurrenz im Internet und sinkende Touristenzahlen die meisten anderen Dresdner Händler ächzen lässt.Auch über die Sperrung der Augustusbrücke macht Horschig sich keine Sorgen.

Katja Scarlett Daub sieht in der Sanierung sogar eine Chance. Sie betreibt die City-Apotheke auf der Hauptstraße seit fünf Jahren. Wenn die Brücke nach den Arbeiten autofrei ist, werde der Flaniercharakter der Hauptstraße bis in die Altstadt ausgeweitet. Das führe sicherlich noch mehr Kunden auf die Einkaufsmeile. Mit ihren Zahlen ist Daub jetzt schon zufrieden.

Auch der Neuling der Hauptstraße ist überrascht, wie viele Leute vorbeikommen. Lutz-Peter Schöne hat sein Reisebüro vor einem halben Jahr eröffnet, die siebte Filiale von Schöne-Reisen. „Wir waren bislang nur auf der anderen Elbseite vertreten“, sagt der Geschäftsführer. „Auf dieser ist die Hauptstraße eindeutig die beste Adresse für Geschäfte.“ Für die Händler ist halt alles schön auf der Schön-Wetter-Straße, der Flaniermeile am Goldenen Reiter.

