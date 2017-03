Händler geben auf Die Chemnitzer Straße verliert ihren Status als Geschäftsstraße. Buch- und Wollhandlung schließen. Für Expert-Lindner gibt es vielleicht noch Hoffnung.

zurück Bild 1 von 3 weiter Sigried Mühlbauer hat vor Kurzem das Rentenalter erreicht und gibt daher und aus gesundheitlichen Gründen ihren Laden „Handart“ an der Chemnitzer Straße auf. Dort hat sie seit 2006 sämtlichen Handarbeitsbedarf – von der Wolle bis hin zum Garn – angeboten. Das Geschäft war vor mehr als zehn Jahren ihre Chance, aus der Arbeitslosigkeit zu kommen. © Dietmar Thomas Sigried Mühlbauer hat vor Kurzem das Rentenalter erreicht und gibt daher und aus gesundheitlichen Gründen ihren Laden „Handart“ an der Chemnitzer Straße auf. Dort hat sie seit 2006 sämtlichen Handarbeitsbedarf – von der Wolle bis hin zum Garn – angeboten. Das Geschäft war vor mehr als zehn Jahren ihre Chance, aus der Arbeitslosigkeit zu kommen.

Beate Kuchs findet die Entwicklung in Leisnig „echt gruselig“, wie sie auf dem Buchtitel zeigt. Der schwache Umsatz zwingt sie, ihre Buchhandlung zu schließen. Am 29. April ist Schluss.

Für das Elektro-Fachgeschäft sucht Inhaber Frank Lindner seit drei Jahren einen Nachfolger. Findet er den nicht, schließt das Geschäft zu Ostern.

Einigen Leisnigern wird angst und bange. Vor allem jenen, die auf Einkäufe und einen Branchenmix vor Ort angewiesen sind, weil sie nicht mehr mobil sind. Auf der Chemnitzer Straße schließt ein Geschäft nach dem anderen. Die Schaufenster, die es nahezu in jedem Haus an der inneren Chemnitzer Straße gibt, leeren sich. Einige sehen total trostlos aus, in anderen sind wenigstens Büros von Versicherungen oder vom Verein Lebenszeit zu finden.

Viel Zeit bleibt Frank Lindner (66) nicht mehr, einen Nachfolger zu finden. Seit drei Jahren schon bemüht er sich darum. „Ich habe alles versucht, Kontakt zu Verbänden wie Expert oder Euronics, Handwerks- sowie zu Industrie- und Handelskammer aufgenommen“, erzählt er. Selbst über die langjährigen Geschäftskontakte sei es ihm nicht gelungen, einen Interessenten zu finden, der seinen Laden übernimmt. Dabei sah es schon einmal so aus, als ob sich alles zum Guten wendet. Doch letztlich hat es doch nicht geklappt. Inzwischen hat der Leisniger Händler zum Endspurt bei der Suche angesetzt. Nun liegen Lindners gesamte Hoffnungen auf in den nächsten Tagen noch anstehenden Gesprächen. Für ihn selbst steht fest: „Ostern ist für mich Schluss.“

Findet sich ein Nachfolger, der erst später einsteigen kann, sieht er in einer Schließ- und eventuell Renovierungszeit kein Problem. Mit dieser Alternative zur Geschäftsaufgabe könnten sicher auch seine Kunden leben. „Die meisten wissen ja, dass ich schon lange suche. Seitdem ein mögliches Ende absehbar ist, steht die halbe Stadt Kopf“, hat er beobachtet. Er und seine verbliebenen beiden Mitarbeiter würden häufig auf die mögliche Schließung angesprochen. Gerade Ältere hätten Angst, bei technischen Problemen ohne Hilfe dazustehen.

Wenige Schaufenster weiter informiert Beate Kuchs, dass sie Ende April die Buchhandlung aufgibt. Ihr Bruder Detlef hat sie vor fast genau 18 Jahren eröffnet, dort auch Linkshänderbedarf angeboten und somit eine Nische bedient. Doch der Buchhandel rechnet sich in einer Kleinstadt nicht mehr, gibt Mutter Ingrid Kuchs zu. Die Marschwitzerin hat manches Mal hinter dem Ladentisch gestanden, ihre Tochter unterstützt. Die Familie habe lange überlegt. Doch durch die festgelegten Preise und den zunehmenden Internethandel sei es unmöglich geworden, die Kosten zu erwirtschaften. Lieber jetzt freiwillig einen Schlussstrich ziehen, als dazu gezwungen zu werden, findet Mutter Kuchs.

Zu den Kunden, die das bedauern, gehört auch Bibliothekschefin Kerstin Otto. Sie hat mit Beate Kuchs viele Jahre auch bei Aktionen wie dem Leselöwen gut zusammengearbeitet. Georderte, aktuelle Buchtitel hat die Händlerin dann schon mal in der Kirchstraße selbst vorbeigebracht. Kerstin Otto hat die örtliche Händlerin gern unterstützt. Nach deren Ankündigung, zu schließen, war die Bibliothekarin bereits erfolgreich auf der Suche nach einem neuen Lieferanten. Auch der kommt aus der Region.

Am 30. September wird Sigried Mühlbauer ihr Geschäft „Handart“ an der Chemnitzer Straße 34 aufgeben. Mit 63 Jahren hat sie die Rente erreicht. Gesundheitlich fällt es ihr häufig schwer, hinterm Ladentisch zu stehen oder zu sitzen. Manchen Monat hat sie nicht einmal die Miete erwirtschaftet – obwohl Modisches aus Wolle wieder im Trend liegt. Auch Sigried Mühlbauer hat Stammkunden: „Viele wollen Wolle vorm Kauf anfassen. Das geht im Internet nicht.“ Trotzdem führt sie es auch aufs Internet zurück, dass Händler in Kleinstädten um ihre Existenz bangen. In ihrer Branche komme hinzu, dass sich Jüngere kaum für Handarbeiten interessieren.

