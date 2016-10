Händler für Weihnachtsmarkt gesucht In Großröhrsdorf wünscht man sich viele Sortimente. Eine Standgebühr wird nicht erhoben, heißt es.

© Steffen Unger

In der Rödertalstadt findet am 3. und 4. Dezember auf dem Rathausvorplatz der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Gesucht werden schon jetzt ambitionierte Kleinhändler, die überfüllte Großmärkte satt haben, und lieber auf kleinen, aber feinen Märkten unterwegs sind. In Großröhrsdorf gibt es genau solche Plätze. Bei Interesse sollen sich Händler schon jetzt anmelden.

Das Marktgeschehen findet am Sonnabend von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr statt, wobei die Platzeinweisung schon jeweils ab 11 Uhr erfolgt. An beiden Tagen ist wie in den vergangenen Jahren neben dem Markt und dem Nikolauseinzug ein abwechslungsreiches Kulturprogramm geplant.

Bewerbungen können an das Hauptamt/Ordnungswesen der Stadtverwaltung gerichtet werden. Dort gibt es auch die Abstimmung über die gewünschten Sortimente, damit am Ende eine möglichst große Breite erreicht wird. Wichtig: An beiden Tagen werden grundsätzlich keine Standgebühren erhoben, so die Verwaltung. (SZ)

