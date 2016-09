Händler für Weihnachtsmarkt gesucht Neustadt steckt mitten in den Vorbereitungen. Es wird auch wieder eine Nikolauswette geben.

Beim Weihnachtsmarkt in Neustadt werden für die Besucher immer auch Handwerker und regionale Händler engagiert. © Frank Baldauf

In zweieinhalb Monaten wird der Neustädter Weihnachtsmarkt eröffnet. Am Wochenende vom 9. bis 11. Dezember wird er Besucher auf den Marktplatz locken. Zuvor sucht die Kommune nach Händlern und Handwerkern, die sich zum Weihnachtsmarkt präsentieren wollen. Bevorzugt werden Stände, die ein weihnachtstypisches Sortiment anbieten. Die Stadt stellt den Händlern bei Bedarf gegen eine Gebühr Verkaufsstände zur Verfügung. Wer mit einer eigenen Bude nach Neustadt kommt, kann eine begrenzte Fläche reserviert bekommen. Anmeldungen nimmt die Stadtverwaltung bis zum 28. Oktober entgegen.

Nicht nur auf dem Neustädter Markt, auch an anderen Stellen wird ein vorweihnachtliches Treiben organisiert. Am 10. Dezember fordert der Rewe-Supermarkt an der Maxim-Gorki-Straße im Wohngebiet erneut die Stadt heraus. Die zweite Nikolauswette steht an. Und in Krumhermsdorf wird am 17. und 18. Dezember beim Weihnachtsgansschießen des Bikerklubs scharf geschossen. (SZ/kat)

Anmeldungen für den Weihnachtsmarkt unter Telefon 03596 569242 oder per E-Mail an

zur Startseite