Händler dürfen zwei Sonntage Läden öffnen Die Stadträte haben Termine für verkaufsoffene Sonntage beschlossen. Wie weit der Straßenbau dann ist, bleibt offen.

© Symbolbild/ Veit Hengst

Erst Mitte November haben die Stadträte ihren nächsten Beratungstermin. Weil das für die weitere Vorbereitung der verkaufsoffener Sonntage, den Beschluss und die Veröffentlichung der Termine zu spät ist, hat ihnen Hauptamtsleiterin Michaela Neubert jetzt schon den entsprechenden Vorschlag unterbreitet. Dem folgten die Räte. Dementsprechend dürfen die Roßweiner Händler in diesem Jahr am 27. November und am 18. Dezember, also am ersten und vierten Advent, ihre Geschäfte öffnen.

„Wir wissen, dass einige Händler für diese Sonntage Aktionen planen“, sagte die Hauptamtsleiterin. Mit der Möglichkeit, die Geschäfte an diesen Sonntagen zu öffnen, wolle die Kommune die Gewerbetreibenden unterstützen.

In den vergangenen Jahren haben nur ganz wenige Roßweiner Gewerbetreibenden von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, im Advent von den regulären Öffnungszeiten abzuweichen. Doch ein Teil derer, die sich in den Laden stellten, war mit der Resonanz durchaus zufrieden.

Die große Preisfrage für Räte und Händler ist, wie weit Ende November der Ausbau der Döbelner Straße vorangekommen ist. „Wir hoffen mal, dass die Straße dann befahrbar ist“, sagte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). Vorgesehen war laut Ablaufplan, den zweiten Abschnitt dieser Straße in der Woche vorm ersten Advent – also dem Weihnachtsmarktwochenende in Roßwein – fertigzustellen. Weiter geht es mit dem Ausbau dann 2017. (DA/sig)

