Händler bekommen Täterbeschreibung Pirnas Innenstadtgeschäfte sollen besser geschützt werden – und die Händler selbst etwas dafür tun.

Die oder der Täter griffen in die Kasse der Läden. © Symbolbild: Lutz Weidler

Nach zwei Raubüberfällen auf Geschäfte in der Pirnaer Altstadt binnen eines Monats soll der Sicherheitsdienst verstärkt Streife in den Geschäftsstraßen laufen. Das kündigen die Stadtverwaltung Pirna und das Citymanagement an. Zudem bekommen alle Händler Täterbeschreibungen von den Überfällen, auch Präventionsveranstaltungen sind geplant.

Die Händler in der Innenstadt sind verunsichert, nachdem am 20. August ein Mode-Geschäft in der Schuhgasse und am 16. September ein Geschäft in der Barbiergasse überfallen wurden. Es handelte sich jeweils um einen männlichen Einzeltäter, möglicherweise sogar um ein und denselben Mann. Er war jeweils kurz vor Ladenschluss in die Geschäfte gekommen, hatte Verkäuferinnen mit einer Waffe bedroht und Geld aus der Kasse gestohlen. (SZ/ce)

zur Startseite