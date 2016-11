Hände gefesselt, Mund zugeklebt, in den Keller gesperrt Bei der Erziehung seiner Kinder wurde ein Freitaler gewalttätig. Dabei will er eigentlich selbst Erzieher werden.

Ein Freitaler soll seine Kinder mit fragwürdigen Methoden erzogen haben. Foto: dpa © dpa

Für den Angeklagten steht viel auf dem Spiel. Seine Ehe liegt bereits in Trümmern und nun ist auch seine berufliche Zukunft in Gefahr. Der angehende Erzieher muss sich vor dem Amtsgericht Dippoldiswalde verantworten, weil er seine Kinder misshandelt haben soll. Die Taten hatte seine Frau erst nach der Trennung des Paares angezeigt. Ihr zufolge soll der heute 37-Jährige im Jahr 2013 die damals drei Jahre alte Tochter an einen Stuhl gefesselt und ihr den Mund zugeklebt haben, als sie anfing zu weinen. Zudem soll er das Mädchen und den älteren Bruder mehrmals in einen Kellergang im Wohnhaus gesperrt und seinen Jungen einmal ins Ohr gebissen haben.

Den Tränen nahe, erzählt der Mann vor Gericht von seinem Wunsch, Erzieher zu werden. „Ich weiß, dass das widersprüchlich klingt, aber das ist meine Berufung“, sagt er leise. Von Richter Xaver Seitz auf die Vorwürfe angesprochen, räumt der Angeklagte die Vorfälle ein. „Kinder haben aber das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Ist Ihnen das bekannt?“, fragt der Richter den Mann, der selbst in einem problematischen Elternhaus aufgewachsen sei. Durch seine Ausbildung sei ihm bewusst geworden, dass seine Methode der falsche Weg war, um Kinder zu erziehen.

An den Stuhl gefesselt haben, will er seine Tochter aber nicht. Der Angeklagte erklärt, dass er sie am Tag der Tat zu sich in die Küche geholt hatte, weil sie sich mit ihrem Bruder stritt. Da sie aber nicht, wie von ihm verlangt, auf dem Stuhl sitzenbleiben wollte, habe er ihr die Hände zusammengebunden und später, als sie frech wurde, den Mund zugeklebt. „Was meinen Sie, empfindet ein Kind, wenn man so etwas mit ihm macht?“ hakt Xaver Seitz nach. Angst und Panik, antwortet der Angeklagte niedergeschlagen. Schließlich glaube es, ersticken zu müssen.

Dass er seinen Sohn ins Ohr gebissen haben soll, bestreitet er ebenfalls. Nicht er, sondern seine Frau sei das gewesen. Beim Zähneputzen, so erklärt der gelernte Verfahrensmechaniker, hatte es einen Streit zwischen Mutter und Sohn gegeben, bei der es zu dem Biss gekommen war. Auch habe er nie beide Kinder in den Kellergang gesperrt. Seiner Tochter will er das lediglich einmal angedroht haben. Seinen Sohn dagegen, gibt er zu, hatte er zwei- oder dreimal für wenige Minuten dort eingesperrt.

Wegen der Aussagen des Angeklagten verzichtet das Gericht auf die Anhörung von Zeugen, nicht zuletzt auch, weil der Familienfrieden durch die Trennung ohnehin schon sehr gelitten hatte. Da nicht zu erwarten ist, dass durch eine Befragung der Noch-Ehefrau eine Aufklärung zu dem Biss zu erwarten ist, stellt das Gericht das Verfahren in diesem Punkt ein. Bezüglich der beiden anderen Vorwürfe sieht es die Schuld des Angeklagten als erwiesen an.

Wegen Misshandlung Schutzbefohlener verurteilt das Amtsgericht den Mann zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten. Da die Vorfälle lange zurückliegen und er glaubhaft machen konnte, dass sie ihm leidtun, setzt das Gericht die Strafe zu einer zweijährigen Bewährung aus. Zusätzlich muss er 100 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten. Von einem Berufsverbot sieht das Gericht aber ab. „Das wäre unverhältnismäßig“, betont der Richter. Ohnehin, so sagt er, wird es für den Angeklagten schwer werden, mit einem Eintrag im Führungszeugnis eine Stelle als Erzieher zu bekommen.

zur Startseite