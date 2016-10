Häme für Sachsen

Die Reaktionen der sächsischen Politik auf den Suizid des Terrorverdächtigen Dschaber Al-Bakr kommentieren die meisten Zeitungen bundesweit mit Kritik, Spott und Häme. © dpa

Sachsen kommt nicht raus aus den Schlagzeilen. Wieder einmal schaue Deutschland ungläubig nach Sachsen - mit beißender Kritik an der Regierung und jeder Menge Spott. Nach dem Selbstmord des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Leipzig wird deutschlandweit über die sächsische Justiz berichtet. Von Staatsversagen ist die Rede, vom „Failed Freistaat“.

„In Sachsen geschehen Dinge, die fassungslos machen“, kommentiert Spiegel-Online. Das liege an der regierenden CDU. „Wenn Ministerpräsident Tillich das nicht endlich begreift, sollte er besser zurücktreten.“ Zumindest aber sollte er Justizminister Sebastian Gemkow entlassen - und Innenminister Markus Ulbig (beide CDU) wegen handwerklicher Fehler in den Sicherheitsbehörden gleich mit. Der erfolgreiche Suizid stehe für die Unfähigkeit staatlicher Institutionen - „eine Blamage“.

Typisch für die sächsische CDU sei, dass „Unangenehmes schöngeredet, unter den Teppich gekehrt - oder sogar bestritten“ wird. „Es ist schäbig, wie sich der Justizminister und der Leiter der Vollzugsanstalt nach dem Suizid von Dschaber al-Bakr herausreden wollen“, schreibt die Süddeutsche Zeitung.

Justizminister Gemkow sagte zwar, er übernehme die politische Verantwortung. Landläufig sei damit gemeint, „dass ein Minister zurücktritt - und damit zugibt, dass schwerwiegende Fehler gemacht wurden, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, auch wenn er persönlich nichts dafür kann. In Sachsen ist das offenbar anders.“ Die Rede ist von „grober Fahrlässigkeit“ des Anstaltsleiter und „groben Amtspflichtverletzungen“.

Das Wegducken scheine in Sachsen keine Ausnahme zu sein, schreibt Die Welt. „Ob es nun die fremdenfeindlichen Übergriffe in Heidenau, Bautzen und Freital sind, pöbelnde Pegida-Anhänger in Dresden oder das lange Wegsehen beim Erstarken von Rechtsextremismus.“ Auch die Mittelbayerische Zeitung schreibt, es sei nicht „das erste Mal, dass Polizei und Justiz des Freistaates beim Einsatz gegen gefährliche Extremisten und Terroristen dramatisch versagten.“

Der Tagesspiegel sieht in den ausbleibenden politischen Folgen des Falls al-Bakr den „Nährboden für Politik- und Demokratieverdrossenheit“. Das keiner in der sächsischen Regierung Konsequenzen ziehen wolle, sei selbstherrlich und drücke die Überheblichkeit einer Partei aus, die seit Jahrzehnten an der Macht ist.

In Leipzig sei man nach Schema F verfahren. „F wie fatal.“ Justiz und Polizei seien in Sachen nicht in der Lage, eine Einheitsfeier konsequent abzusichern, rechte Umtriebe klein zu halten und rechte Gewalttäter nachhaltig zu verfolgen, heißt es im Tagesspiegel. „Jetzt zeigt sich, dass sie auch im Anti-Terror-Kampf fahrlässig agieren.“ Meistens handele es sich um Fehler, Unzulänglichkeiten, mangelnde Konsequenz und Ernsthaftigkeit. „In der Summe ist es nur eines: Staatsversagen.“ Sachsen habe den Kampf gegen den islamistischen Terror „durch eine sagenhafte Pannenserie ad absurdum geführt“.

Der Münchner Merkur schreibt sarkastisch: „In ihrem nimmermüden Abwehrkampf gegen die Geißel des islamistischen Terrorismus beschreitet Sachsens wackere Polizei innovative Wege: Sollen sich die IS-Bösewichter halt totlachen, wenn sie sich schon nicht fangen lassen. An slapstickreifen Polizeieinsatzszenen hat es zuletzt jedenfalls nicht gefehlt.“ Was sich deutsche Sicherheitsbehörden, aber auch Politiker seit über einem Jahr leisten, sei zum Fürchten.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet auch lobende Worte: Es sei für die Sicherheitsbehörden in Sachsen zwar eine Niederlage, dass ein mutmaßlicher Täter, der ihnen erst entwischen konnte, in Haft Selbstmord begeht. „Es bleibt aber auch einer der größten Fahndungserfolge im Kampf gegen den islamistischen Terror.“ Der werde nicht dadurch geschmälert, dass sich der Verdächtige das Leben genommen habe, heißt es in einem Kommentar.

Auch in den Sozialen Netzwerken wird der Fall kommentiert. Sachsen sei eine „Bananenrepublik“ und müsste unter „Bundeshoheit“ gestellt werden, heißt es auf Twitter. „Ist Sachsen schon ausgetreten“, fragt ein User mit Blick auf den „Säxit“. Ein anderer User kommentiert: „Fehler wurden keine gemacht, der Suizid des Terroristen war gewissermaßen vorschriftsmäßig.“

Auch im Netz wird die Reaktion des Justizministers und des Ministerpräsidenten heftig kritisiert. „Und der Elfenbeinturmpreis für maximalen #Realitätsverlust geht wie zu erwarten war nach #Sachsen.“ Die Staatsregierung sei in der „postfaktischen Realität“ angekommen. Ein User twittert: „Wenn sich Behörden in #Sachsen treu bleiben, kann Obduktionsergebnis von #Albakr eigentlich nur lauten: Natürliches Ableben.“

zur Startseite