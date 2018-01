Hält Einheit-Neuzugang Höhne den Kasten beim Test in Bautzen rein? Budissa empfängt Kamenz am Sonnabend im Humboldthain. Bischofswerda fährt eine Woche ins Trainingslager in die Türkei.

Am 26. März 2017 durfte Torhüter Max Höhne (Foto) noch für Bischofswerda spielen. Doch in der laufenden Saison kam er nicht zum Einsatz und wechselte nun zum Oberliga-Konkurrenten Einheit Kamenz. Am Sonnabend ist er beim Test in Bautzen dabei. © Bodo Hering

Fußball. Bereits am letzten Januar-Wochenende stehen für die Fußball-Regionalligisten FSV Budissa Bautzen und FC Oberlausitz Neugersdorf die Nachholspiele in Neustrelitz (Budissa 28.1./13.30 Uhr) und daheim gegen den VfB Auerbach an. Umso ärgerlicher für die Bautzener, dass das Testspiel am Mittwoch gegen Landesliga-Aufsteiger Radebeuler BC ausfiel. „Durch Verletzungen und Krankheiten standen mir nur zwölf Spieler zur Verfügung“, teilte RBC-Trainer Matthias Müller, der viele Jahre in Bischofswerda tätig war, auf Anfrage mit.

Ersatz fanden die Bautzener in der Kürze der Zeit nicht. Nun muss Cheftrainer Torsten Gütschow am Sonnabend seine vermeintliche Wunschformation finden und einspielen lassen. Getestet wird gegen Oberliga-Aufsteiger SV Einheit Kamenz. Der Anpfiff im Bautzener Humboldthain ertönt bereits um 11 Uhr. Als Abgänge stehen bei Budissa bisher zwei Spieler fest: Daniel Hänsch (Bischofswerdaer FV) und Torhüter Marek Große, der sich Bayern-Regionalligist VfR Garching anschloss. Große legt für die Vertragszeit in Garching nun sogar sein Studium auf Eis.

Die Budissen wollen beide Positionen neu besetzen, aber einen Vollzug kann Gütschow bisher nicht vermelden. Die Kamenzer reisen in der Spreestadt mit ihren Neuzugängen Assemian Joseph Olivier Ahua (27/Elfenbeinküste) – zuletzt in der 6. Liga bei Friesoythe am Ball – sowie dem aus Bischofswerda gekommenen Torhüter Max Höhne an. Der 24-jährige Keeper war 2013 von Dynamo Dresden II zum Heidenauer SV gewechselt und stand danach beim FC Oberlausitz Neugersdorf und bei den Schiebockern unter Vertrag. Doch beim BFV kam er in dieser Oberliga-Saison zu keinem Einsatz. Insgesamt bestritt Höhne bisher vier Regionalliga- und 26 Oberligaspiele.

Drei neue Spieler in Neugersdorf





Liga-Kontrahent FC Oberlausitz Neugersdorf – derzeit im Trainingslager und zuletzt mit einem 1:1 gegen die U 21 von Slovan Liberec – vermeldet die Abgänge von Jan Penc, Lubos Loucka und Can Sakar. Im Gegenzug begrüßte Trainer Manfred Weidner drei neue Kicker. Antonin Rosa (31/Vysocina Jihlava) und Jan Stohanzl (32/FC MAS Taborsko) bringen Erfahrungen aus der ersten tschechischen Liga mit nach Neugersdorf. Dimitrios Komnos (24), ein gebürtiger Grieche, stand zuletzt beim finanziell angeschlagenen Oberligadritten VFC Plauen unter Vertrag.

Oberliga-Spitzenreiter Bischofswerdaer FV verabschiedet sich am Sonnabend für eine Woche ins Trainingslager nach Belek (Türkei). Bereits zum neunten Mal fliegen die Schiebocker an die Türkische Riviera. Diesmal wird im Fünfsterne-Hotel „Limak Arcadia Golf Resort“ Quartier bezogen. In der Anlage gibt es zwei Rasenplätze, ein Hallenbad und Fitnesscenter sowie vier Tennisplätze und fünf Pools. Am 24. Januar soll in Belek gegen Unione FC Budapest getestet werden. Möglicherweise gibt es noch einen Vergleich mit Optik Rathenow, dem aktuellen Tabellenführer der NOFV-Oberliga Nord, der ebenfalls in Belek ein Trainingscamp beziehen wird.

„Unseren Verein kostet diese Reise keinen einzigen Cent“, stellt BFV-Präsident Jürgen Neumann klar. Den Großteil der Kosten übernehmen Sponsoren, die Spieler und Trainer leisten einen Eigenanteil. „Insgesamt sind 25 Sponsoren mit vor Ort. Die sind dann bei Beachvolleyball oder Tischtennis aktiv, das Oberligateam trainiert dann zweimal täglich auf den Rasenplätzen“, so Neumann. „Inzwischen ist unter den Sponsoren ein Netzwerk entstanden, das sogar zu einer gemeinsamen Firmengründung im September 2017 führte.“

Am vergangenen Mittwochabend bestritt der BFV noch ein Testspiel im Dresdner Sportpark Ostra und kam gegen die Bundesliga-A-Junioren der SG Dynamo zu einem 2:1-Erfolg. Für BFV-Trainer Erik Schmidt war es ein aufschlussreicher Test: „Wir haben das Spiel über weite Strecken dominiert, aber es fehlte an der Zielstrebigkeit zum Tor.“ Nach einem Fehlabspiel der Gäste gingen die Dresdner Youngster in Führung, aber Tommy Klotke und Tom Hagemann mit einem verwandelten Elfmeter sorgten noch für den verdienten Sieg der Schiebocker.

Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager testen die Bischofswerdaer noch beim Regionalligisten in Auerbach (31.1.) sowie am 4. Februar beim Landesligisten BSG Stahl Riesa. Regionalligist Budissa Bautzen erwartet am gleichen Tag um 13.30 Uhr den FC Energie Cottbus zum zweiten Punktspiel 2018.

