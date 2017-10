Hält die Heimserie auch gegen die Maucksch-Elf? Budissa erwartet am Sonntag Fürstenwalde und tritt drei Tage später im Achtelfinale um den Landespokal bei der Loksche an.

Fußball-Regionalliga. In der Fußball-Regionalliga Nordost wartet am 13. Spieltag das siebente Heimspiel auf Budissa. Neben dem souveränen Spitzenreiter Energie Cottbus und dem SV Babelsberg sind die Bautzener das einzige Team, das zu Hause noch ungeschlagen ist. Zwei Siege und vier Unentschieden stehen im Stadion Müllerwiese bisher zu Buche. Am Sonntag empfängt der Tabellenvierzehnte den FSV Union Fürstenwalde (5.). Die Partie wird um 13.30 Uhr angepfiffen und von Schiedsrichter Chris Rauschenberg aus Eisenach geleitet. Der 25 Jahre alte Lehramtsstudent pfeift seit dieser Saison in der 4. Liga – und das durchaus konsequent. Immerhin zückte er 17 Gelbe und zwei Rote Karten sowie einmal Gelb-Rot.

Die Gäste, die von Ex-Dynamo-Coach Matthias Maucksch trainiert werden, spielen eine starke Serie und verweisen auf die drittbeste Auswärtsbilanz (vier Siege zwei Remis). Maucksch hatte Union 2016 in die Regionalliga geführt, dann aber seinen Trainerposten „aus privaten Gründen“ zunächst abgegeben.

Glänzende Rückrunden-Bilanz

Ohne den 48-Jährigen steuerte Fürstenwalde in der 4. Liga allerdings dem sofortigen Abstieg entgegen. Im Januar 2017 vermeldete der Verein die Rückkehr des ehemaligen Bundesliga-Kickers. Und der Erfolg stellte sich bei den Domstädtern wieder ein. Nach zwölf Punkten aus der Hinrunde holte Fürstenwalde 33 Zähler in der Rückrunde – kein Verein schaffte mehr!

„Unter Maucksch wird wieder mehr Wert auf Professionalität gelegt“, befand der Sportliche Leiter Peter Heinrich. „Bei ihm ist die Taktik variabel, er orientiert sich auch mal am nächsten Gegner und die Spieler bekommen einen klaren Plan an die Hand, wie sie agieren sollen.“ Vor wenigen Tagen trat Heinrich überraschend zurück. „Persönliche Gründe“, vermeldete Fürstenwalde dazu in einer kurzen Pressemitteilung.

Noch kein Urteil liegt zum Auswärtsspiel der Budissen bei Hertha BSC II (1:3) vor. Die Spreestädter hatten Einspruch gegen die Wertung der Partie eingelegt, weil Herthas Doppel-Torschütze Maximilian Pronichev angeblich nicht spielberechtigt war. Hertha hat eine Stellungnahme an das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) geschickt und darauf verwiesen, dass die Freigabe wenige Stunden vor Anpfiff der Partie eingegangen war. „Wir wurden vom NOFV aufgefordert, noch einige Fragen zu beantworten, danach wird das Urteil gefällt“, so Budissas Geschäftsführer Sven Johne.

Abzuwarten bleibt, ob Cheftrainer Torsten Gütschow personell rotieren lässt. Bekanntlich steht bereits drei Tage später das Pokalspiel beim Liga-Kontrahenten 1. FC Lok Leipzig an. Die Achtelfinal-Begegnung wird am 1. November um 19 Uhr im Bruno-Plache-Stadion angepfiffen.

Fokus liegt auf Punktspiel

„Das Punktspiel gegen Fürstenwalde ist bei uns absolut im Fokus“, lässt Gütschow keinen Zweifel daran, in welcher der beiden Partien er seine vermeintlich beste Formation als Startelf aufbieten wird. Der letzte Punktspielsieg gelang Budissa am 10. September in Meuselwitz (1:0). Danach folgten sechs sieglose Meisterschaftspartien, aber mit vier wichtigen Punktgewinnen gegen Halberstadt, den Berliner AK, Lok Leipzig und in Babelsberg.

