Hält der Schnee bis zum Wuchterlauf? Die Sebnitzer Veranstalter hoffen auf stabiles Winterwetter für den Skilanglauf-Wettbewerb. Sonst kommen weniger Teilnehmer.

Im Moment herrscht freudige Stimmung bei den Organisatoren des Sebnitzer Wuchterlaufs. Die Schneelage ist in diesen Tagen geradezu sensationell. Wird der Schnee aber noch bis zum 28. Januar halten? Die Hoffnung ist groß. Leider sind aber Wetterlage und Schneehöhe nicht zu beeinflussen. „Es wäre allzu schön und wünschenswert, wenn der Lauf Ende Januar wieder mal bei guten Bedingungen als Skilanglauf ausgetragen werden könnte“, sagt Organisator Gunter Seifert.

Vor drei Jahren gab es zwar 13 Grad minus am Wettkampftag, aber eben nur starken und schönen Raureif – keinen Schnee. Der Lauf konnte nur als Crosslauf durchgeführt werden. Diese Crossvariante, auf die schon oft zurück gegriffen werden musste, wirkt sich immer negativ auf die Beteiligung aus, wie Seifert berichtet. Vor zwei Jahren waren die Schneeverhältnisse so, dass nach tagelangen Schaufelarbeiten vieler Helfer eine Loipe zusammengebastelt werden konnte, die einen Skilanglauf ermöglichte. Darüber waren die Wettkämpfer aus nah und fern sehr erfreut, da viele andere Skilangläufe in der Region wegen Schneemangels abgesagt werden mussten. Im vergangenen Jahr fehlte dann erneut der Schnee. Der Sebnitzer Wuchterlauf konnte wieder nur als Crosslauf ausgetragen werden. Das hatte zur Folge, dass die Teilnehmerzahl sank. Weniger Starter bedeutet aber für die Organisatoren auch weniger Einnahmen, die für den Fortbestand der Veranstaltung benötigt werden.

Strecke wird mit Forst geklärt

Die andauernden Wetterkapriolen stellen die Veranstalter jedes Jahr vor komplizierte Aufgaben. Viele für den Lauf wichtige Dinge können nicht erst zwei oder drei Tage vor dem Wettkampf geklärt werden. Dazu braucht es mehr Vorlauf. Die Vorbereitungen für die Traditionsveranstaltung beginnen bereits im September. Das ist nötig, um alles zeitlich zu planen und auf die Reihe zu bringen. Einige Standardaufgaben sind schon bis Ende Juni zu erfüllen.

Für die diesjährige 49. Auflage des Traditionslaufes steht die Schneefrage an vorderster Stelle. Eine andere wichtige Frage ist die der Streckenführung. Dieses Problem kann nur in gemeinsamer Absprache mit der Forstverwaltung geklärt werden. Bisher konnte da in allen 48 vergangenen Jahren immer eine einvernehmliche Lösung gefunden werden, sagt Gunter Seifert. Die Veranstalter sind zuversichtlich, dass es auch dieses Jahr klappen wird. (SZ)

49. Sebnitzer Wuchterlauf, 28. Januar am KiEZ/Sebnitzer Wald. Anmeldung über info@sbb-sebnitz.de.

