Hähne krähen wieder Züchter freuen sich, dass es nach der langen Stallpflicht wieder öffentliche Wettbewerbe im Hähnekrähen geben kann.

© Archiv: Klaus-Dieter Brühl

Da sind sie endlich wieder. Nachdem viele Rassegeflügelschauen Anfang des Jahres wegen der Vogelgrippe abgesagt werden mussten, können nun, nach dem Ende der Stallpflicht, die beliebten Hähnewettkrähen ausgetragen werden. Zwei davon sollen am Pfingstwochenende im Gemeindegebiet Ebersbach stattfinden. Zuerst am Sonntag ab 8 Uhr als Teil des Reinersdorfer Dorffestes und am Pfingstmontag beim Mühlentag in Ebersbach. An der dortigen Bockwindmühle krähen 20 bis 30 Hähne ab 9 Uhr um die Wette.

Die Tiere des zweiten Wettkrähens stammen von Mitgliedern des Rassegeflügelzüchtervereins Ebersbach und Umgebung. Dessen Organisator Lutz Großmann hat seine Meinung zur Vogelgrippen-Hysterie. „In dem man die Hühner über Wochen und Monate zwangseinsperrt, sterben mehr Tiere als durch die Vogelgrippe“, sagt er und spricht vielen Hühnerzüchtern aus dem Herzen.

In Reinersdorf erhalten übrigens auch die schlechtesten Kräher einen Preis: eine Packung Nudeln. – Ein versteckter Hinweis, dass diese Hähne nur für den Kochtopf taugen.

