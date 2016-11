Häftlinge veranstalten Weihnachtsmarkt Erstmals bietet die JVA Zeithain zwei Tage lang Glühwein an – allerdings nur alkoholfreien.

Zu den von den Gefangenen gefertigten Produkten, die in den vergangenen Jahren auf dem Weihnachtmarkt in der JVA angeboten wurden, gehörten auch diese Räuchermännel. © SZ-Archiv/Sebastian Schultz

Die Justizvollzugsanstalt Zeithain (JVA) lädt am ersten Adventswochenende zum dritten Gitterladen-Weihnachtsmarkt vor den Toren der Anstalt ein. Dieser findet erstmals zwei Tage lang im Bereich des offenen Vollzuges statt: am Freitag, 25. November, von 11.30 bis 16 Uhr sowie am Sonnabend, 26. November, 10 bis 16 Uhr .

Der Weihnachtsmarkt hat sich bereits zu einer kleinen Tradition entwickelt und möchte den Besuchern einerseits von Gefangenen gefertigte Produkte vorstellen sowie Einblicke in die Arbeit einer JVA und in den Beruf eines Justizvollzugsbediensteten bieten, so JVA-Leiter Mathias Weilandt. Die angebotenen Produkte reichen von weihnachtlichen Artikeln über Spielwaren und Textilien bis hin zu Gartenmöbeln. An beiden Tagen wird zudem ab 14 Uhr der Weihnachtsmann erwartet, der an die Jüngsten kleine Geschenke verteilt.

Im Begegnungsgarten können Schafe, Ziegen und Kaninchen beobachtet werden, und auch kulinarische Angebote aus regionaler Herstellung fehlen nicht – wobei im Hinblick auf die besondere Örtlichkeit der Glühpunsch ausschließlich alkoholfrei angeboten wird, heißt es. (SZ)

