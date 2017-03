Häftling versehentlich freigelassen Ein Gefangener der JVA Bautzen sollte in den Maßregelvollzug Großschweidnitz überführt werden. Doch dann passierte eine Panne.

Dort geht es zur JVA. Aus dem Gefängnis in Bautzen wurde versehentlich ein Häftling entlassen. © Uwe Soeder

Panne in der Bautzener Justizvollzugsanstalt: Am Montag ist versehentlich ein Gefangener freigelassen worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Mann um einen 46-jährigen Deutschen. Er war wegen Diebstahlshandlungen verurteilt und befand sich seit Dezember 2015 in der JVA. Der Mehrfachabhängige sollte nach der Entlassung aus der Strafhaft am Montag eigentlich in den Maßregelvollzug in das Krankenhaus Großschweidnitz transportiert werden.

Eine Fahndung ist am Dienstag umgehend ausgelöst worden. Von dem Mann gehe für die Öffentlichkeit keine Gefahr aus, so ein Sprecher der JVA. (szo)

