Häftling noch immer auf der Flucht Es war der erste derartige Fall in diesem Jahr. Wird der Mann geschnappt, muss er nachsitzen.

Auch über eine Woche nach seiner Flucht sitzt ein Häftling noch nicht wieder hinter Gittern. Nach dem 32-Jährigen wird weiterhin deutschlandweit gefahndet. Wird er geschnappt, kommt er zurück nach Zeithain, erklärte der Sprecher der JVA Benno Kretzschmar. Dort wartet dann ein Disziplinarverfahren auf ihn. Zudem verlängert sich seine Haftzeit um die Dauer seiner Abwesenheit.

Der Häftling verbüßte in Zeithain eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren – wegen Diebstahls mit Waffen, Delikten mit Betäubungsmitteln und Urkundenfälschung. Einen Monat vor seiner Entlassung war der Häftling am 18. Oktober bei einer Wohnungsbesichtigung in Leipzig getürmt, bei der er von einem Vollzugsbediensteten begleitet wurde und die Teil der Entlassungsvorbereitung war. Danach sei der Häftling jedoch in ein wartendes Auto gestiegen und verschwunden.

Ähnliche Fälle tauchen in der Statistik der JVA Zeithain eher selten auf. Laut Benno Kretzschmar waren zuletzt 2015 zwei Gefangene nicht von ihren genehmigten Ausgängen im Rahmen der Lockerung zurückgekehrt.

Auch mit Gewalt gegen Beamte – wie zuletzt in den Gefängnissen von Bautzen und Zwickau – habe man in Zeithain recht selten zu tun. In den beiden zurückliegenden Jahren wurde in der JVA Zeithain jeweils ein Bediensteter von einem Gefangenen angegriffen, wobei ein Mitarbeiter 2015 leicht verletzt wurde, sagte Benno Kretzschmar. Im Fall der Flucht in Leipzig blieb der Bedienstete unverletzt.

zur Startseite