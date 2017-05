Häftling entfacht Feuer In der JVA Zeithain ist es am Mittwoch zu einem Zwischenfall gekommen. Rettungskräfte und Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Feuerwehr hat auf dem Gelände der JVA Stellung bezogen. © Sebastian Schultz

Im Gefängnis Zeithain hat ein Gefangener ein Bündel aus Kleidern, Toilettenpapier und Textilien angezündet und in das Fenster seiner Zelle gehängt. Ein Beamter habe das Feuer über das Kamerasystem bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert, sagte Anstaltsleiter Oliver Schmidt am Mittwoch. Die Rettungskräfte konnten den eher kleinen Brand den Angaben zufolge rasch löschen.

„Wir konnten den Mann aber mit unseren eigenen Kräften aus der Zelle herausschaffen“, erklärte Schmidt. Der Gefangene wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Gründe für den Vorfall am Mittwochmittag sind derzeit noch unklar. Der Mann, der am selben Tag 37 Jahre alt wurde, muss in Zeithain noch bis 2020 eine Strafe wegen Raubes absitzen. (dpa)

