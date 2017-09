Hadsch im Zeichen arabischer Konflikte Millionen Muslime müssen oft viele Jahre auf ein Visum für die Pilgerfahrt warten. Es gibt einen schlimmen Verdacht.

Muslimische Pilger an der Kaaba in Mekka © dpa

Am Ende konnten die Verfemten doch fahren. Tausende Kataris bestürmten in den vergangenen Tagen die Hotlines des saudischen Hadsch-Ministeriums. Sie wollten wissen, ob sie als Pilger willkommen sind oder nicht. Am Ende durften rund 1 000 Autos den Grenzübergang Salwa in Richtung Mekka passieren, weitere 1 500 Wallfahrer wurden mit saudischen Sondermaschinen aus Doha abgeholt. Katar Airways dagegen durfte seine Landsleute nicht nach Dschidda bringen, für die Airline des superreichen Emirates gab es keine Lockerung beim Boykott der drei Golfnachbarn plus Ägypten.

In den vier Wochen rund um den Hadsch, der am Mittwoch begann, befindet sich Saudi-Arabien im Ausnahmezustand. 100 000 Polizisten und Soldaten sind im Einsatz. Pausenlos landen Passagiermaschinen, die die rund zwei Millionen Pilger bringen. Fromme aus den Nachbarländern reisen auch per Bus an oder nehmen eine der Fähren übers Rote Meer. Wie jedes Jahr kommen die größten Kontingente mit 100 000 bis 250 000 Reisenden aus Indonesien, Pakistan, Indien und Bangladesch. Aus den Maghreb-Staaten Marokko und Algerien sind es jeweils rund 30 000 Frauen und Männer, die sich in weißen Gewändern auf den Weg nach Mekka machen.

Die Hadsch-Visa, die Saudi-Arabien vergibt, richten sich im Prinzip nach der Zahl der Muslime in den jeweiligen Staaten. Doch in vielen Ländern rumort es wegen der Willkür und Intransparenz des ganzen Pilgerwesens. Viele Muslime warten ein Jahrzehnt oder länger, weil sie die örtlichen Reiseveranstalter nicht bestechen können. Andere dagegen fahren jedes Jahr.

Kritik an Schwarzmarkt

Der Saud-Clan habe eine weltweite Schwarzmarkt-Ökonomie geschaffen, die sich um den Hadsch drehe, erläuterte Madawi al-Rasheed. Sie stammt aus Saudi-Arabien und lehrt als Professorin am King’s College in London. Überall auf der Welt würden Mitarbeiter saudischer Botschaften Visa illegal verkaufen und sie an ihre Freunde geben, kritisierte die Wissenschaftlerin. Dadurch würden andere ausgeschlossen und landeten „für den Rest ihres Lebens“ auf Wartelisten.

Für die Betroffenen ist das besonders bitter, gehört doch der Hadsch zu den fünf Säulen des Islam. Laut Koran sollte jeder Muslim einmal im Leben an der Pilgerfahrt teilnehmen. Das Treffen an der heiligsten Stätte des Islam gehört zu den größten religiösen Ereignissen der Welt. Zunächst umrundeten die Pilger am Mittwoch den schwarzen Stein der Kaaba in der Großen Moschee. Am Donnerstag folgt das Gebet auf dem Arafat-Berg – der Höhepunkt des Hadsch. Am Freitag beginnt das Opferfest, der höchste Festtag der Muslime. Nach dem Morgengebet schlachten die Gläubigen ein Schaf, um an die Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaak zu erinnern, die im Alten Testament und im Koran berichtet wird. Die Pilgertage enden mit der sogenannten Steinigung des Teufels, einem Ritual, bei dem die Beter drei Säulen symbolisch mit kleinen Steinen bewerfen.

zur Startseite