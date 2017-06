Hackerangriff legt Florena lahm Die Produktion im Waldheimer Werk stand teilweise still. Noch gibt es Einschränkungen. Die Lage ist weiter angespannt.

2002 hat die Beiersdorf AG das ehemalige Florena-Werk in Waldheim übernommen. Nach außen hin und im Sprachgebrauch ist der Name geblieben. Die offizielle Firmenbezeichnung ist seitdem Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH. © Archiv/Dietmar Thomas

Seit drei Tagen müssen die Beschäftigten der Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH (BMWa), in der Region besser bekannt als Florena-Werk, eine Zwangspause einlegen. Es geht fast nichts mehr in der Betriebsstätte. Die Produktion steht zum Großteil still. Das bestätigte Inken Hollmann-Peters, Sprecherin der Beiersdorf AG, am Freitag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Grund dafür ist der weltweite Hackerangriff, der am Dienstag zahlreiche Unternehmen überraschend traf. „Die Einschränkungen dauern an“, so Inken Hollmann-Peters. Und zwar in allen Tochterunternehmen des weltweit agierenden Konzerns.

Die Schadsoftware hat die gesamte Technik, sprich die IT, lahmgelegt. Da es sich beim Waldheimer Werk um einen reinen, voll automatisierten Produktionsstandort handelt, sind die Auswirkungen hier besonders groß. „In Hamburg beispielsweise können wir andere, nicht computerbasierte Tätigkeiten erledigen“, so die Konzernsprecherin. In der Hansestadt hat die Beiersdorf AG ihren Firmensitz.

Der Fokus des Unternehmens liege aktuell darauf, „alles wieder zum Laufen zu bringen und lieferfähig zu bleiben“, erklärte sie. Die Produktion und die Versorgung der Kunden seien das A und O. Bislang seien die Lager jedoch noch gut gefüllt. Das hatte Beiersdorf-Vorstandschef Stefan F. Heidenreich am Donnerstag während einer Pressekonferenz gesagt.

Zudem seien die wirtschaftlichen Schäden der Attacke bislang vergleichsweise gering. Eine Bilanz könne aber erst in den nächsten Tagen und Wochen gezogen werden, wenn das System wieder ordnungsgemäß läuft, so Sprecherin Inken Hollmann-Peters. „Erst dann beschäftigen wir uns intensiv mit den Ursachen für den Hackerangriff – und was man aus der ganzen Angelegenheit lernen kann“, ergänzte sie. Es solle geprüft werden, wie der sogenannte Erpressertrojaner in die IT- und Kommunikationssysteme des Konzerns eindringen konnte.

Wie berichtet, seien am Dienstag zuerst ukrainische Unternehmen, Banken und sogar das Sicherungssystem des Katastrophen-Reaktors in Tschernobyl angegriffen worden. Wenig später hätte sich der Erpressertrojaner – die vermutliche Ursache des ganzen Übels – rasant auch auf Großunternehmen in Westeuropa ausgebreitet; darunter eben auch den Beiersdorf-Konzern mit Sitz in Hamburg. Nach Vermutungen ukrainischer Behörden und einiger IT-Sicherheitsexperten wurde die Attacke über ein manipuliertes Update einer Buchhaltungssoftware aus der Ukraine gestartet. Wie auch bei anderen Unternehmen weltweit hatten die Hacker 300 Dollar in der Cyberwährung Bitcoin als Lösegeld von Beiersdorf gefordert. Konzernchef Stefan F. Heidenreich erklärte, Beiersdorf habe kein Lösegeld gezahlt, um wieder Zugriff auf die Daten zu bekommen.

Am Mittwoch stellten Experten durch eine Analyse des Software-Codes fest, dass sich das Angriffs-Programm nur als Erpressungstrojaner tarnte, aber in Wirklichkeit Daten löschte, statt sie zu verschlüsseln. Bei Erpressungssoftware wird üblicherweise der Inhalt der Festplatte verschlüsselt, um Lösegeld für eine Freischaltung zu verlangen. Nach dpa-Informationen scheinen die Angreifer von Dienstag aber nicht am Geldverdienen interessiert gewesen zu sein. Bis Donnerstag seien nur 45 Zahlungen eingegangen – sehr wenige im Verhältnis zur Zahl der betroffenen Unternehmen.

Im Waldheimer Beiersdorf-Werk wird außer Nivea-Produkten auch die beliebte Ostmarke Florena abgefüllt – und zwar überwiegend Gesichts- und Handcremes. Vor mittlerweile 15 Jahren hat die Beiersdorf AG das ehemalige Florena-Werk übernommen. 300 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Im vorigen Jahr hatte Beiersdorf Stellen abgebaut. Die Wochenarbeitszeit der Angestellten war von 40 auf 36 Stunden gesenkt worden. Zudem wurde zwischen den Tarifparteien eine Nichtbesetzung frei werdender Stellen ausgehandelt (DA berichtete). (mit dpa)

