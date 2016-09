Habsburg neu, aber kleiner Tschechiens Staatschef und der FPÖ-Präsidentschaftskandidat entdecken Gemeinsamkeiten.

Der tschechische Präsident Milos Zeman und Österreichs rechtspopulistischer Präsidentschafts-Kandidat Norbert Hofer üben in Prag schon mal den Handschlag und hoffen auf den baldigen Schulterschluss der Visegrad-Staaten. © REUTERS

Jan Masaryk, Sohn des Gründers der Tschechoslowakei, Tomas G. Masaryk, erlaubte sich einst einen Scherz über die drei Jahrhunderte währende Zugehörigkeit Böhmens und Mährens zu Österreich-Ungarn: „300 Jahre haben wir gelitten. Schade, dass dies nicht wiederkommt.“ Die Tschechen mochten dieses Bonmot nicht so wahnsinnig. Die Zeit unter Habsburg ist für sie lange ein Trauma gewesen.

Da überrascht es, zumindest auf den ersten Blick, dass der Kandidat der rechtspopulistischen FPÖ für das österreichische Präsidentenamt, Norbert Hofer, bei einem Besuch in Prag eine „Union in der Union“ vorschlug. Gemeint ist ein engeres Zusammenrücken der Visegrád-Staaten Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei mit Österreich und womöglich einigen Staaten des Westbalkans. „Mitteleuropa soll in der EU mehr Gewicht bekommen“, lautet der dahinterstehende Gedanke. Bei Tschechiens Präsident Miloš Zeman stieß Hofer auf einen Gleichgesinnten.

Die Einigkeit der beiden Politiker hat einen handfesten Grund: Zeman wie Hofer wollen sich weiter abschotten gegen Migranten. Noch schärfer äußern sich die Regierungen in Ungarn, Polen und der Slowakei. Sollte es künftig zu einem gemeinsamen Auftreten in dieser europäischen Kernfrage kommen, dann müsste man „Habsburg light“ oder „Visegrád-Plus“ in Berlin oder Brüssel sehr viel ernster nehmen. Womöglich spielt das Wunschszenario von Zeman und Hofer schon Ende dieser Woche beim Zukunftsgipfel der EU in Bratislava eine Rolle.

Doch ist es realistisch? Grundvoraussetzung wäre, dass Hofer die auf den 4. Dezember terminierte Wiederholungswahl für das Wiener Präsidentenamt gewinnt. Seinem Gegenkandidaten Alexander an der Bellen werden keine neuen Habsburger Ambitionen nachgesagt. Und dann gibt es auch noch gewichtige Differenzen zwischen Österreich und einigen seiner neuen Verbündeten, wenn man die denn schon so nennen darf. Die wurden auch bei dem „überaus angenehmen Gespräch“ auf der Prager Burg nicht ausgespart. Hofer erinnerte dort daran, dass die Nachkriegsdekrete des tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneš über die Enteignung und Vertreibung der Deutschen für sein Land nach wie vor „Unrecht“ sind. Zudem lehne Österreich auch künftig Atomkraft ab.

Was Letztere angeht, so liegt er mit den Visegrád-Staaten völlig über Kreuz. Und Tschechien, so erklärte Zeman, werde auch unter keinen Umständen die erwähnten Nachkriegsdekrete neu aufrollen. „Wir sind uns einig, dass wir uns da nicht einig sind“, erklärte Hofer nach dem Gespräch lächelnd. Ob dieses Lächeln sagen sollte, dass es sich dabei um keine unüberwindbaren Hürden handelt, blieb verborgen.

Zeman setzt mit der Zustimmung zu einer Erweiterung Visegráds um Österreich wegen der Migrationsfrage seine eigene Regierung unter Druck. Der sozialdemokratische Premier Bohuslav Sobotka ist ihm in dieser Frage zu nachgiebig gegenüber Angela Merkel. Sollte sich der slowakische Premier Robert Fico für das Projekt begeistern, würde er seinen Präsidenten Andrej Kiska isolieren, der als einziger slowakischer Politiker von Rang Merkels Kurs voll stützt. Über Schützenhilfe aus Wien gegen die Bundeskanzlerin würden sich dagegen die Regierungschefs in Warschau und Budapest freuen.

