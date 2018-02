Haben Vereine Fördergelder falsch verwendet? Im Sportausschuss kommen zwei Probleme ans Licht. Konkrete Aussagen bleibt der zuständige Eigenbetrieb Sport schuldig.

Der Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ hat es im Sportausschuss am Donnerstag in sich gehabt. Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) und Eigenbetriebschef Ralf Gabriel berichten an diesem Abend im nichtöffentlichen Teil, dass bei vier großen Sportvereinen Unregelmäßigkeiten in der Förderung entdeckt wurden. Die Rede ist offenbar von den Eislöwen, dem HC Elbflorenz, dem DSC Volleyball und den Titans. Wie genau diese Unregelmäßigkeiten aussehen, erklären sie nicht. Im Vergleich seien manche Vereine wohl besser gefördert worden als andere. Für die Förderung zuständig ist der Eigenbetrieb selbst.

Brisanter erscheint das zweite Problem. Demnach sollen ein oder mehrere Vereine Fördergelder beziehungsweise -vorteile an ihre Betriebsgesellschaft weitergegeben haben. Wie genau das geschah, bleibt im Ausschuss ebenfalls unklar. Im Raum steht aber, dass Geld womöglich für nicht förderfähige Dinge eingesetzt wurde. Jörn Müller, Geschäftsführer der Titans Basketball GmbH, wurde kürzlich von der Stadt angesprochen. Ihm zufolge wurden Trainingszeiten für die Profis durch den Verein reserviert. Weil Vereine durch die Sportförderrichtlinie aber deutliche Ermäßigungen erhalten und deshalb viel geringere Mietpreise zahlen als Profis, liegt hier wohl das Problem. „Aber alle unsere GmbH-Spieler sind auch Vereinsmitglieder. Wir müssen das trotzdem rechtlich prüfen“, sagt er. Ähnlich schildert Eislöwen-Sprecherin Eva Wagner die Situation: Der Stammverein Eissportclub Dresden hat Trainingszeiten in der DSC-Halle für den Nachwuchs gebucht. Mittrainiert haben aber auch Profispieler. „Das wird schon mindestens fünf Jahre so gemacht und wurde nie hinterfragt“, sagt Wagner. Bei den DSC-Volleyballdamen weiß die Geschäftsführerin von keinen derartigen Problemen. Der HC Elbflorenz-Präsident war nicht erreichbar.

zur Startseite