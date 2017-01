Haben Kinder die Kirche beschossen? Das Bleiglasfenster des Gotteshauses soll schnell repariert werden – doch das könnte schwierig werden.

Das kaputte Bleiglasfenster. © Lutz Weidler

Es zieht in der evangelisch-lutherischen St. Michaeliskirche. Die Kälte kriecht derzeit ungehindert durch das kaputte Bleiglasfenster in das Innere der Kirche. Denn Unbekannte haben das Gotteshaus zwischen dem zweiten Weihnachtsfeiertag und Silvester beschossen und dabei fünf der sogenannten Butzenscheiben, aus denen das Fenster besteht, zerstört. Frauen, die in der Kirche sauber machten, fanden die Scherben bereits vergangenen Freitag. Wenig später erstattete das Kirchspiel Anzeige bei der Polizei. Dabei wurde entdeckt, dass auch ein Auto, das vor der Kirche parkte, vermutlich durch dieselben Täter beschossen wurde. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt etwa 1 500 Euro.

Die Kirche wird zwar momentan nicht genutzt, denn die Gottesdienste finden aufgrund der Temperaturen in der Winterkirche – also im Gemeindehaus statt, sagt Kirchspiel-Mitarbeiterin Sabine Frank. Trotzdem soll das Fenster so schnell wie möglich repariert werden. Ein Glaser war bereits vor Ort. Doch die Butzenscheiben einzeln aus der Bleiumrandung herauszulösen und zu ersetzen, sei schwierig. Im schlimmsten Fall müsse das gesamte Fenster herausgenommen und von einer Spezialfirma in Dresden repariert werden. Dann wird der finanzielle Aufwand recht groß, weil die Fenster eingeputzt sind, sagt Sabine Frank. „Wir ärgern uns sehr.“

Denn im Kirchspiel vermutet man einen Dummejungenstreich hinter den Schäden. Schon des Öfteren habe man im Dorf Probleme mit einer Gruppe Jugendlichen gehabt. Von einem brennenden Mülleimer und zerstörten Haltestellen ist die Rede. Trotzdem überrascht es Pfarrer Martin Scheiter, dass nun auch die Kirche mit ihrer besonderen Aura in den Fokus der Randalierer gerückt ist. (SZ/ste)

Hinweise zu der Tat an das Polizeirevier Riesa oder telefonisch unter 0351 4832233 an die Polizeidirektion Dresden.

