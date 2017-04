Haben Gewerkschaften ausgedient? Der Politfrühschoppen der Linken begrüßt am 23. April einen Verdi-Fachmann.

© Symbolbild: dpa

Das Recht auf Urlaub, Gesundheitsschutz, ein Diskriminierungsverbot: All diese Dinge, so selbstverständlich sie heutzutage in Deutschland sind, wären ohne die Gewerkschaften nicht möglich gewesen. Auch und gerade in der heutigen Zeit haben Gewerkschaften eine wichtige Aufgabe. Fragen der Berufsbildung, neue Arbeitsformen und die allmähliche Auflösung der alten Rollenbilder verlangen nach neuen Antworten.

Der Kamenzer Politfrühschoppen der Linken hat sich dazu einen kompetenten Gast eingeladen. Stefan Wittmann, Fachbereichsleiter für Finanzdienstleistungen bei Verdi, ist am Sonntag, dem 23. April, ab 10 Uhr zu Gast beim Kamenzer Politfühschoppen. Die offene Veranstaltung findet in den Vereinsräumen des Kamenzer Stadttheaters statt. Der Eintritt ist frei. Gäste sind herzlich willkommen. (SZ)

Weitere Informationen findet man unter www.politfruehschoppen.de

zur Startseite