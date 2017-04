Haben Einbrecher Haus angezündet? Die Polizei kann das nach dem Brand in Jonsdorf nicht ausschließen, denn vom Grundstück verschwanden ein Geländewagen, Quad und Autoanhänger. Nun sind Zeugen gefragt.

© Jan Lange

Nach dem Brand eines Wohnhauses am Jonsberg 7 in Jonsdorf sowie den Diebstahl eines Geländewagens, eines Quads und eines Autoanhängers vom Grundstück am Sonntag werden Zeugen gesucht. Darüber informiert Michael Günzel von der Polizeidirektion Görlitz. Nachdem die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle brachte und löschen konnte, stellte sich im Verlauf erster Ermittlungen der Kriminalpolizei heraus, dass zuvor laut dem Sprecher offensichtlich Diebe in das Gebäude sowie ein benachbartes Ferienhaus einbrachen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stahlen die unbekannten Täter mehrere Heimelektronik-Geräte sowie einen roten Land Rover mit dem Kennzeichen ZI-MW 335. Der Geländewagen ist 17 Jahre alt. Zudem fehlen ein Quad mit dem Kennzeichen GR-RW 4 sowie ein Auto-Anhänger. Dieser hat das Kennzeichen BZ-AY 102. „Es ist derzeit nicht ausgeschlossen, dass die unbekannten Einbrecher das Feuer gelegt haben könnten, um den Einbruch zu vertuschen“, so Günzel.

Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht abzusehen. „Womöglich wird er nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen“, berichtet der Polizeisprecher. Die Bewohner des Hauses waren während des Einsatzes nicht zugegen. Verletzt hat sich niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun Zeugen. Wer in der Nacht von Sonnabend zum Sonntag Personen in der Nähe des Grundstückes gesehen hat und wem sind die gestohlenen Fahrzeuge aufgefallen sin, der soll sich beim Führungs-und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter 03581468100 melden.

Der Brand hat den Feuerwehrleuten einiges abverlangt. „Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig“, so Günzel. Der Grund: Immer wieder flammten Glutnester auf und die Feuerwehr musste das Löschwasser über weite Wege zum abgelegenen Einsatzort bringen. (szo/tc)

