Haase steigert Jahresumsatz Der Hersteller von Tanks aus Kunststoff stellte aufgrund der guten Auftragslage neue Mitarbeiter ein.

© Archivfoto: René Plaul

Die Haase GFK-Technik GmbH in Großröhrsdorf steigerte ihren Umsatz im Vorjahr um acht Prozent auf rund 5,7 Millionen Euro. Dazu trug nach Angaben des Unternehmens das In- und Auslandsgeschäft gleichermaßen bei. „Im vergangenen Geschäftsjahr ist sowohl die Nachfrage nach unseren bewährten Produkten wie doppelwandigen Heizöltanks als auch nach Wärmespeichern und Lagertanks für wassergefährdende Flüssigkeiten weiter gestiegen“, erläutert Thomas Wobst, Vertriebsleiter von Haase-Tank. Die Zahl der Exportländer habe sich auf über 25 erhöht. „Insbesondere in Asien sehen wir große Marktchancen für unsere hochwertigen Wärmespeicher zur Brauchwassererwärmung durch Abwärmenutzung“, so Wobst. Die nächsten Projekte sind in Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten geplant.

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung hat das Unternehmen 2016 vier neue Mitarbeiter eingestellt. Seit vielen Jahren engagiert sich Haase zudem in der Berufsausbildung. Zwei neue Azubis haben im Herbst 2016 beim Unternehmen angefangen. Für 2017 sind weitere Neueinstellungen geplant, auch Ausbildungsplätze werden wieder angeboten. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 45 Mitarbeiter. (SZ)

zur Startseite