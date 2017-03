Haase-GFK-Technik ändert Namen Das Großröhrsdorfer Kunststoffunternehmen firmiert künftig unter Haase Tank.

Auch solche Mega-Tanks gehören zum Sortiment. © Archivfoto: Matthias Schumann

Im Rödertal war das Kunststoffunternehmen Haase GFK-Technik GmbH eigentlich schon immer unter dem Namen Haase-Tank bekannt. Eben wegen der markanten Produkte. Das Kunststoffunternehmen hat nun seinen Namen geändert und firmiert jetzt als „Haase Tank GmbH“. „Damit kehren wir auch ein Stück weit zu unseren Wurzeln zurück. Bis 1998 hieß der Standort Großröhrsdorf Haase Tank GmbH - Werk Sachsen“, sagt Thomas Wobst, Vertriebsleiter des Unternehmens.

Haase Tank ist ein Hersteller von doppelwandigen Heizöltanks, Wärmespeichern, Lagertanks und Abscheidern aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK): „Der Namenswechsel hebt die Hauptprodukte unseres Unternehmens wie Tanks, Wärmespeicher und Abscheider noch stärker hervor“, erklärt Thomas Wobst. Für einen Behälterhersteller wie die Firma Haase passe die neue Bezeichnung einfach perfekt. Der neue Name sei auch im englischsprachigen Ausland leichter verständlich, was für das wachsende Exportgeschäft eine enorme Bedeutung habe. Die gelbe Kugel mit dem Slogan „Ich bin zwei Tanks“ bleibe weiterhin das Erkennungsmerkmal des Unternehmens. „Mit der Umfirmierung wollen wir einerseits die Bedeutung von Langlebigkeit und Qualität hervorheben, andererseits aber auch zeigen, dass wir immer wieder neue Pfade einschlagen“, so Wobst. Das Großröhrsdorfer Kunststoffunternehmen startete 1991 als Produktionsstätte des Tank- und Anlagenbauunternehmens Haase aus Schleswig-Holstein. Haase beschäftigt 45 Mitarbeiter und ist durch Regionalzentren sowie über 50 speziell ausgebildete Partnerunternehmen in ganz Deutschland und Europa vertreten. (SZ)

