GZSZ-Star spielt jetzt im Radeberger Biertheater Suzanne Kockat ist im neuen Stück „Gute Ex – schlechte Ex“ zu erleben. Wobei der Titel einen anderen Grund hat.

Die gebürtige Berlinerin Suzanne Kockat ist regelmäßig auch im Fernsehen zu sehen. Zuletzt bei der RTL-Kult-Soap „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“. Ab Februar steht die studierte Schauspielerin dann im neuen Biertheater-Stück „Gute Ex – schlechte Ex“ in Radeberg auf der Bühne im Kaiserhof. © Urban Ruths/www.siewertundknittel.de

Radeberg. Einen Radio-Star hat das Biertheater in Radeberg ja schon; nun gibt‘s auch noch einen Fernsehstar. Denn neben der erwähnten Radio-Ulknudel Thomas Böttcher ist im neuen Stück „Gute Ex – schlechte Ex“ mit Suzanne Kockat eine Akteurin zu erleben, die schon in zahlreichen Fernseh-Serien über die Bildschirme des Landes flimmerte. Nicht zuletzt – und das passt ja dann auch bestens zum Stücktitel – in der RTL-Dauer-Soap „Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“. Von 2008 bis 2010 nämlich; und noch einmal ein gutes Jahr bis 2016.

Dass der Stücktitel dabei so gut passt, ist allerdings Zufall, verrät Holger Blum. Der Biertheater-Akteur schreibt ja mittlerweile auch die meisten der Stücke des Theaters, „und die Idee für das neue Stück und den Titel hatte ich schon, bevor klar war, dass Suzanne Kockat mit auf der Bühne stehen wird“, sagt er. Vielmehr war es gar nicht so lustiges Ereignis im Freundeskreis; „einer meiner Freunde hat sich scheiden lassen – und es folgte ein richtig schlimmer Rosenkrieg“, erzählt Holger Blum.

Scheidung nach Radeberger Art

Als ihm dann auch noch durch Zufall mal beim Tanken eine Sonntagszeitung ins Auge fiel, die über Scheidungen berichtete, „und dabei gute Ex und schlechte Ex aufzählte, waren die Idee und der Titel quasi fertig“, beschreibt er. Das Ganze ist also tatsächlich eine Familiengeschichte, die aus dem Leben gegriffen ist, wie es in der Ankündigung heißt. Zwei Brüder leben in Scheidung – und einer hat eine gute Ex, der andere eine wirklich schlechte Ex. Aber wer Holger Blum und das Biertheater kennt, ahnt natürlich, dass sich daraus ein zwerchfellmassierender Theaterabend entwickeln wird, bei dem Ende mit Sicherheit irgendwie doch noch alles gut wird … „Ich will nicht allzu viel verraten“, hüllt sich der Autor schmunzelnd in Schweigen. Also heißt es, noch ein wenig Geduld aufzubringen – Premiere ist am 8. Februar.

Und das eben mit einem echten GSZS-Star. „Ich habe Suzanne bei den Krabat-Festspielen in Schwarzkollm bei Hoyerswerda zum ersten Mal live gesehen“, kann sich Holger Blum noch genau erinnern. Dort spielte die gebürtige Berlinerin eine ziemlich boshafte Hexe. „Und ich war sofort beeindruckt – und als ich sie dann bei der Premierenfeier zu unserem neuen Malzau-Stück hier im Biertheater traf, habe ich sie einfach mal gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, auch mal bei uns mitzuspielen“, ist Holger Blum die Begeisterung wirklich anzumerken, dass sie ganz spontan Ja gesagt hatte. Denn, so kommt er nach den ersten Proben regelrecht ins Schwärmen, „sie passt wunderbar zu uns“. Obwohl Suzanne Kockat eine Berlinerin ist und im brandenburgischen Spremberg wohnt, fügt der Sachse Holger Blum augenzwinkernd an.

Spaß am Spaßmachen

Die studierte Schauspielerin ist dabei eine echte Mannschafts-Spielerin, freut sich Holger Blum. „Genau das macht uns ja als Biertheater-Team aus, dass niemand versucht, den Star raushängen zu lassen, sondern dass wir als bodenständige Typen an einem gemeinsamen Strang ziehen“, beschreibt er.

Genau das sei dabei ja auch eines der Erfolgsgeheimnisse des Radeberger Biertheaters ist Peter Siebecke überzeugt, der künstlerische Leiter des Theaters. Er war es dabei auch, der Suzanne Kockat zur schon erwähnten Premierenfeier in die Label-Bar des Radeberger Kaiserhofs eingeladen hatte, denn Peter Siebecke ist gleichzeitig auch der Chef der Krabat-Festspiele.

Im Moment wird jedenfalls täglich auf der Biertheater-Bühne im Kaiserhof geprobt. Unter den strengen Augen von Regisseur Uli Schwarz. Und schon bei den Proben zeigt sich, dass die Akteure eine Menge Spaß am Spaßmachen haben. Und auch ein Wiedersehen wird’s im neuen Stück übrigens geben: Beate Dangrieß wird nach einer knapp dreijährigen Biertheater-Pause wieder zu erleben sein. Sie war ja in Holger Blums Stück „Du wirst wie Deine Mutter“ durchaus zur Kultfigur geworden, weil sie einen urkomischen „S“-Fehler hatte. Man darf also gespannt sein.

Biertheater-Fans sollten sich übrigens sputen; denn die ersten Vorstellungen von „Gute Ex – schlechte Ex“ sind bereits ausverkauft. In dieser Saison läuft das Stück insgesamt 14 Mal, und wird auch in der kommenden Spielzeit zu erleben sein.

Premiere „Gute Ex – schlechte Ex“ am 8. Februar; Voraufführung am 7. Februar. Tickets: Telefon 03528 487070 oder www.biertheater.de

