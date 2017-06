GZSZ-Schauspieler begeistert Mit seinem Buch „9 Tage wach“ war Eric Stehfest in Arnsdorf zu Gast. Auf der Suchtstation war er einst selbst Patient.

Eric Stehfest begeisterte Anfang der Woche im Arnsdorfer Krankenhaus. Dort war er einst selbst Patient. © Christian Essler

Das Arnsdorfer Krankenhaus hat Anfang der Woche eine spannende Lesung für seine Patienten und Mitarbeiter organisiert. Dafür war der Schauspieler Eric Stehfest im Kulturzentrum der Gesundheitseinrichtung zu Gast. Die Lesung war mit 200 Teilnehmern innerhalb von wenigen Tagen ausgebucht.

Der in Dresden geborene Eric Stehfest gehört zu den bekannteren Gesichtern des deutschen Fernsehens. Er ist Darsteller in der Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und auch an der Tanzshow „Let’s Dance“ nahm er im vergangenen Jahr erfolgreich teil. Doch was erst vor wenigen Monaten bekannt wurde: In seiner Jugend war der heute 28-Jährige jahrelang von der Partydroge Crystal Meth abhängig. Erst über eine einjährige Entziehungskur mit Start im Sächsischen Krankenhaus Arnsdorf – Auslöser war ein neun Tage langer Rausch, den er fast nicht überlebte – schaffte er den Absprung.

Aufklären über die Modedroge

Heute ist der Schauspieler clean und hat es sich zur Aufgabe gemacht, über die Gefahren der Modedroge aufzuklären. In seinem Buch „9 Tage wach“ berichtet er schonungslos über seine Zeit in der Drogenszene, den schmerzhaften Entzug und ein jahrelanges Doppelleben. Bei der Lesung im Arnsdorfer Krankenhaus wechselte Eric Stehfest mehrmals von freien Erzählungen über seinen Aufenthalt in der Klinik, seine Langzeittherapie, Rückfälle und die Rolle von Beziehungen zu anderen Menschen zu stark in Szene gesetzten Lesungen einzelner Abschnitte und Kapitel. Im Saal herrschten nach Angaben einer Krankenhaus-Sprecherin volle 70 Minuten erwartungsvolle Ruhe und Spannung.

Zu Eric Stehfests Überraschung begrüßte ihn auf der Bühne seine damalige Psychologin Maria Hentschel, die auch heute noch im Krankenhaus auf seiner damaligen Station B3/1 tätig ist. Mit seiner Genehmigung schilderte die Psychologin zusätzliche Einzelheiten aus seinem Therapieaufenthalt und erklärte, wie sie Eric Stehfest während seiner Therapiezeit wahrgenommen hat.

Aufgrund des Erfolges der Lesung ist im Spätsommer ein weiterer Termin, diesmal offen für Besucher außerhalb des Krankenhauses, geplant. Den genauen Termin wird die Gesundheitseinrichtung nach eigenen Angaben noch bekannt gegeben.

