Gysi will es noch mal wissen Der frühere Linksfraktionschef kandidiert 2017 wieder für den Bundestag. Sein Ziel: eine rot-rot-grüne Bundesregierung.

Er tritt noch einmal an: Gregor Gysi (vorn), hier mit Oskar Lafontaine auf dem Bundesparteitag der Linken im Juni 2012 in Göttingen, will noch einmal für den Bundestag kandidieren. Er glaubt noch an sein rot-rot-grünes Projekt. © reuters

So richtig weg war er ja noch gar nicht. Jetzt aber hat Gregor Gysi mitgeteilt, dass er noch viel länger im politischen Geschäft bleiben will. Pünktlich zur Berliner Abgeordnetenhauswahl teilte er via Berliner Kurier, dem Nachfolgeblatt der einstigen Ost-Berliner BZ am Abend, der linken Kernwählerschaft im Osten der Hauptstadt mit: „Ich werde, wenn mich meine Partei nominiert, als Direktkandidat darum kämpfen, den für mich schönsten Bezirk Berlins weiter im Bundestag zu vertreten.“

Gysi hatte sich formal zwar vor einem Jahr mit einigem Tamtam aus dem Amt des Linksfraktionschefs verabschiedet. Seitdem redete er auch ein klein bisschen weniger im Parlament, war aber öffentlichkeitswirksam wie eh und je. Viele seiner Genossen empfanden ihren kleinen Star sogar als noch präsenter. Mit einer gewissen Unabhängigkeit, ohne den Drang zwischen Flügeln zu vermitteln, Kompromisse zu suchen und die Balance zwischen Pragmatikern und linken Fundamentalisten in der Fraktion zu wahren, ist manche Wahrheit leichter ausgesprochen.

Er kritisierte seine Nachfolgerin Sahra Wagenknecht mehr als zuvor, nannte seine Partei vor dem jüngsten Parteitag „etwas saft- und kraftlos“. Das machte Schlagzeilen, obwohl andere Parteifreunde den Zustand viel drastischer beschrieben hatten. Die Wähler würden der Partei „die Gestaltungskraft absprechen, weil wir auf Bundesebene den Eindruck vermitteln, nicht in die Regierung zu wollen“. Darauf wollte Gysi hinaus. Und jetzt auch wieder.

Er habe seine Entscheidung, erneut anzutreten, „nach reiflicher Überlegung“ getroffen und komme dabei „vielen Bitten und Signalen“ insbesondere aus seinem Berliner Wahlkreis nach, sagte Gysi. Und wofür? Für ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene. „Historisch notwendig“ hatte Gysi eine solche Koalition erst kürzlich im Tagesspiegel genannt.

„Es geht mir nicht um eine Regierungskonstellation oder Ministerposten, sondern um die historische Verantwortung“, so Gysi, um dann etwas um die Ecke zu argumentieren: „Wenn die Union nicht in die Opposition geschickt wird, wird die AfD immer stärker. Die CDU hat eine Aufgabe, die kein anderer erledigen kann. Sie kann Teile der AfD integrieren. Wenn eine rot-rot-grüne Regierung dann die sozialen Fragen deutlich besser löste, erledigte sich dadurch zum Teil auch die AfD.“ Deswegen also will Gysi mit an Rot-Rot-Grün basteln.

Jetzt forderte er mit der eigenen Kandidatur seine Partei erneut auf, ein Bündnis mit SPD und Grünen anzustreben. Das müsse sich als Alternative zu einer unionsgeführten Bundesregierung positionieren, sagte Gysi. Und wieder: „Die CDU/CSU muss in die Opposition, auch damit sie die AfD überflüssig machen kann.“ Deutschland und Europa brauchten eine „andere, eine soziale, friedliche und demokratische Politik“, sagte Gysi. Dies gehe nur mit einer starken Linken.

Auch Lafontaine macht wohl weiter

Gysi forderte seine Partei auf, mehr Bereitschaft zu einer alternativen Regierung zu zeigen. „Der Protest gegen Merkel muss in die richtigen Bahnen, damit sich endlich etwas positiv entwickelt im Land“, sagte er. Die Linke müsse „noch mehr Verantwortung übernehmen“. Ähnlich hatte es schon der aktuelle Fraktionschef der Linken in der Haushaltsdebatte des Bundestages vorige Woche gesagt: „Meine lieben Sozialdemokraten, insbesondere Herr Gabriel: Ja, die Linke will diesen Politikwechsel auch in Regierungsverantwortung übernehmen. Dass das ein für alle Mal klar ist.“ Das Protokoll vermerkt allerdings nur Beifall bei Abgeordneten der Linken.

Interessant: Auch Oskar Lafontaine wird aller Voraussicht nach bei der Landtagswahl nächsten Frühjahr im Saarland erneut für seine Partei als Spitzenkandidat antreten. Die Saar-Linke weiß, was sie an ihrem Übervater hat. Bei der letzten Wahl 2012 kam die Linke im Saarland auf 16,1 Prozent. Lafontaine sieht bei der kommenden Landtagswahl auch Chancen für eine rot-rot-grüne Koalition.

Die Aussichten, dass sich die historische Mission der älteren Genossen erfüllt, sind sehr unterschiedlich. In Berlin, wo Gysi ja selber mal kurz und erfolglos Wirtschaftssenator war, spricht viel für ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken – vor allem die Zahlen. Würden die Umfragen Realität, bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig. Die jüngste Befragung sah die SPD mit 24 Prozent vorn, ihre Verfolger CDU und Grüne mit 17 Prozent gleichauf, die Linke bei 15 und die AfD bei 13 Prozent. Chancen auf einen Einzug ins Parlament hat auch die FDP mit fünf Prozent. Am wahrscheinlichsten gilt daher eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken.

Im Bund allerdings ist die Lage – Stand heute – völlig anders. Nicht nur, dass die politischen Ziele bei Rot-Rot-Grün nur schwer zusammenzubringen sind. Es reicht auch zahlenmäßig nicht. Derzeit gibt es für eine Mitte-Links-Regierung in Deutschland keine Mehrheit.

