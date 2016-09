Gysi plaudert in Löbau aus dem Nähkästchen Mehr als 400 Besucher lauschten dem Linkspolitiker am Mittwochabend in der Messehalle. Der Veranstaltungsort musste kurzfristig verlegt werden.

Autogrammstunde mit Gregor Gysi am Mittwochabend in der Löbauer Messehalle. © C. Junghanß

Just in dem Moment, in dem zahlreiche Medien die Nachricht verbreiten, dass Gregor Gysi nun doch im kommenden Jahr zur Bundestagswahl kandidieren will, sitzt der Politiker in Löbau. Der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linken schreibt ein Autogramm nach dem anderen. Die Leute stehen Schlange am Büchertisch und warten geduldig. Mehr als 100 Mal setzt Gysi den Stift an.

Der Büchertisch der Löbauer Buchhandlung „LIES-chen“ ist in der Messehalle aufgebaut. Für Mittwochabend hatte es der Geschäftsführer des Messeparks, Joachim Birnbaum geschafft, einen der bekanntesten Politiker des Landes in die Stadt zu lotsen. Gregor Gysis neues Buch „Nachdenken über Deutschland“ stand im Fokus.

Wer nun eine typische Buchlesung erwartet hatte, der irrte. Radiomoderator Jürgen Rummel saß mit ihm gemeinsam auf der Bühne und die beiden plauderten im Zweistundengespräch über Politik und Privates.

Zuvor musste in einer Hauruck-Aktion der Veranstaltungsort verlegt werden. Eigentlich sollte der 68-Jährige, der auf die Minute pünktlich die Treppe zur Bühne förmlich emporsprang, in der Blumenhalle sprechen. Am Tag vor dem Veranstaltungsbeginn jedoch wurde klar: Die Plätze werden definitiv nicht ausreichen. In der Nacht noch bauten Joachim Birnbaum und sein Mitarbeiterteam die Veranstaltungstechnik samt Stühlen in die Messehalle um. Über 400 Besucher kamen letztendlich und es blieb kein Platz frei, so dass einige Gäste mit den Stehtischen vorlieb nahmen.

Den Gekommenen wurde dann in Gysi-typischer Manier ein Feuerwerk an Sätzen geboten. Der Mann, der wie ein Wasserfall redet und von einem Punkt zum nächsten springt, ohne den Faden zu verlieren, wetterte zum Beispiel gegen deutsche Waffenlieferungen ins Ausland und vor allem in Kriegs- und Krisengebiete, äußerte sich zur weltweiten und einheimischen Armut sowie deren Bekämpfung und plädierte für eine „dringend notwendige große Rentenreform“.

Jede Menge Beifall gab es da ebenso, wie für seine ganz privaten Einblicke: Den Klosterbesuch der autonomen Mönchsrepublik Athos in Griechenland zusammen mit einem seiner beiden Söhne schilderte Gysi ausführlich; inklusive dem Rotwein. Die Zuhörerschaft erfuhr, wie der Politiker - eigentlich eher Hundefreund - auf die Katze gekommen war und dass er seiner 20-jährigen Tochter als Vater nichts abschlagen könne. Mensch Gysi und Politiker Gysi in einem also. Das kam bei den Leuten gut an. „Welcher Politiker plaudert schon so viel aus dem eigenen Nähkästchen?“, fragte eine Frau am Rande der Autogrammstunde. Vielleicht gibt es genau für diese Art den Sympathiebonus.

Zumal sich die Leute mit den von ihm angesprochenen Problemen identifizieren konnten: Hartz IV-Ungerechtigkeiten, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, die Befürchtungen hinsichtlich des Rechtsrucks in der EU. Zu allem kann Gysi etwas sagen, greift auch das Flüchtlingsthema auf und versucht, das Erstarken der AfD zu erklären. „Die Linke war ja ursprünglich eine Protestpartei“, philosophiert er. In Thüringen stellt sie mittlerweile den Ministerpräsidenten. Als Protest werde das nicht mehr wahrgenommen. Und Menschen, die früher vielleicht links, aber auch SPD oder CDU und andere Parteien wählten und sich in den letzten Jahren immer mehr übergangen und abgehängt fühlten, suchten nun nach einem neuen „Protest“ durch ihr Wahlverhalten. „Uns hilft jedenfalls keine Mauer um Deutschland und die EU. Nach spätestens ein oder zwei Jahren würde die gestürmt“, ist seine These. Fluchtursachen bekämpfen sieht Gysi deshalb als absolut notwendigen Schritt in der Politik an.

Zum Schluss verriet Gysi der SZ noch, dass er zwar in der Stadt übernachtet. Zeit für einen Bummel jedoch blieb nicht. Am nächsten Morgen ging es bereits nach Düsseldorf weiter. Angesprochen auf das kürzlich stattgefundene Familienfest in Löbau, welches gleichzeitig friedlicher Protest gegen die Rechten-Demo war, leuchten seine Augen hinter der Brille: „Sehr gute Idee. Wir machen bei uns in Berlin auch solche Volksfeste.“

