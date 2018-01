Gymnasiumschef geht in Ruhestand Eberhard Henke verlässt seinen Posten als Schulleiter des Städtischen Gymnasiums.

Eberhard Henke ist Schulleiter des Städtischen Gymnasiums Riesa. Der 64-Jährige lebt in der Nähe von Torgau. © Sebastian Schultz

Riesa. Nach den Sommerferien ist Schluss: Eberhard Henke verlässt seinen Posten als Schulleiter des Städtischen Gymnasiums. Mit 64 Jahren geht er in den Ruhestand. Seine Stelle sei nun ausgeschrieben. „In den Prozess der Nachfolgersuche bin ich aber nicht eingebunden.“ Dazu, wer die- oder derjenige sein könnte, möchte er sich nicht äußern. Aktuell steht Henke noch vor einer großen Herausforderung: Er bemühe er sich derzeit darum, andere ältere Kollegen zu überreden, länger als bis zum Alter von 63 Jahren im Schuldienst zu bleiben, damit der Unterricht auch in Zukunft abgedeckt werden könne. „Bedarf gibt es eigentlich in allen Fächern“, so Henke. (SZ/veb)

