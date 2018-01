Gymnasiums-Aufzug nach den Winterferien fertig Das Haus II der Schule wird jetzt behindertengerecht. Auch Sicherheit und Brandschutz werden modernisiert.

Der künftige Fahrstuhlschacht im Siemens-Gymnasium. © Kristin Richter

Großenhain. In der Außenstelle des Werner-von-Siemens-Gymnasiums wird gerade Vorabitur geschrieben. „Keine gute Zeit für Bauarbeiten“, sagt Siegmund Rastig, der Bauleiter vom Elektrozentrum Großenhain. Seine Leute können nur sporadisch im Gebäude werkeln und dürfen keinen Krach machen. Das könnte die angehenden Abiturienten aus dem Prüfungskonzept bringen.

Die Fachleute vom EZG sind wegen Instandhaltungsmaßnahmen im Schulgebäude. Parallel zum neuen Aufzugsanbau, der im Rohbau fertig ist, sollen sie für eine modernisierte Brandmeldeanlage und eine neue Sicherheitsbeleuchtung sorgen. Eine leistungsfähigere Batterieanlage wird eingebaut, damit das Gebäude auch bei Netzausfall mit Strom versorgt wird. Noch hängen vorerst Kabel aus der Zwischendecke, weitere Kabel wurden im Keller verlegt. Von leuchtenden Rettungswegzeichen ist noch nichts zu sehen. Bis fast Ende Februar haben die EZG-Männer aber noch Zeit – dann sind längst Winterferien und die Schüler weit weg.

Eingang wird wieder zurückverlegt

Der Haupteingang zum Schulhaus ist zeitweilig nach hinten verlegt worden, gegenüber der Rödertalhalle. Nach Abschluss der Arbeiten ist er dann am Anbau und führt über eine Treppe zum Gebäude. Die Stadt Großenhain als Schulträger kommt mit dem neuen Fahrstuhlanbau den Anforderungen aus dem sächsischen Schulgesetz und der UN-Behindertenrechtskonvention nach. Kinder mit und ohne Handicap müssen gemeinsam im allgemeinen Schulsystem lernen können.

Aktuell gibt es laut Stadtverwaltung vier Schüler mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen am Gymnasium. Im Haus eins an der Schubertallee wurde bereits während der Sanierung von 2001 bis 2004 ein Aufzug eingebaut, im Zuge der viel diskutierten Inklusion ein wichtiger Schritt. Der barrierefreie Zugang zum Haus zwei ist nun der nächste Schritt. „Wir warten auf den Maler, und wenn der im Fahrstuhlanbau fertig ist, können wir mit den Feinarbeiten weitermachen“, sagt EZG-Bauleiter Siegmund Rastig. Selbst für Lehrkräfte könnte der neue Personenaufzug wichtig sein. Nicht zuletzt könnten auch mal schwere Gegenstände transportiert werden.

Anfangs hieß es, dass das Projekt bis Jahresende 2017 abgeschlossen werden könnte. Doch nun ist das Ende der Winterferien, also der 23. Februar, als Ziel gesetzt. Die Baugesellschaft Großenhain und die Firma Morgenrot haben ihr Werk getan. Auch Tischlerarbeiten sind erfolgt. Der Riesaer Innenausbau Weber ist nun ebenfalls im Schulhaus tätig. Der Personenaufzug selbst soll durch die Leipziger Firma ThyssenKrupp Aufzüge vom 5. bis 23. Februar eingebaut werden.

Für den besseren Brandschutz wird im mehrstöckigen Schulgebäude die Brandmeldeanlage erneuert. Die Rede ist von laserunterstützter Entrauchung. Empfohlen wurde bei einer Sachverständigen-Prüfung zudem der Ersatz der Sicherheitsbeleuchtung in den langen Gängen.

Geld aus „Brücken in die Zukunft“

Schulleiter Klaus Liebtrau ist mit dem Fortgang der Arbeiten zufrieden, bedauert aber, dass es keine Bauberatung mit den Firmen gab. „Alle Absprachen laufen über die Stadtverwaltung“, so Klaus Liebtrau.

Das Bauvorhaben ist als Maßnahme im Paket „Brücken in die Zukunft“ eingeordnet. Geplanten Ausgaben von 435 000 Euro stehen Fördermittel in Höhe von 304 500 Euro gegenüber. Das Gebäude in der Hohen Straße wurde 1992 aus einer ehemaligen Kaserne, dem früheren Block 21, zur Schule umgebaut. Hier werden vor allem die oberen Klassen des Gymnasiums unterrichtet.

