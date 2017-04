Gymnasium wird umweltfreundlich gebaut

Im zukünftigen Gymnasium Wilsdruff sollen regenerative Energien genutzt werden. Welche Pläne es dazu gibt, wird das Architekturbüro Iproplan aus Chemnitz in der nächsten Stadtratssitzung vorstellen. Diese findet am Donnerstag, 20. April, im Rathaus am Markt statt. Die Sitzung beginnt 19 Uhr. Weitere Themen sind das Förderungsprogramm, das Wilsdruff gemeinsam mit Tharandt Geld für Schulen und Kindergärten bringen soll. Außerdem steht eine Bauvergabe auf der Tagesordnung. Dabei geht es um eine neue Trinkwasserleitung für das Gymnasium. (hey)

