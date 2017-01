Gymnasium wird für ein Jahr Baustelle

Das Schuljahr 2017/18 wird hart für das Heidenauer Gymnasium. Ein Jahr lang ist es dann Baustelle. Was Schüler und Lehrer dabei erwartet, erfahren sie im Frühjahr in einer Informationsveranstaltung, sagt Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU). Doch derzeit wartet die Stadt noch auf den Fördermittelbescheid für den Anbau. 80 Prozent der Kosten sind förderfähig. Nicht bezahlt wird zum Beispiel, dass der Aufzug größer wird als für den Schulbetrieb notwendig. „Es wird dann ein Pflegebett reinpassen“, sagt Opitz. Damit sorgt Heidenau für Not-, Katastrophen- und andere Fälle vor. Das Gymnasium würde dann zum Unterbringungsort für Evakuierte, wie Bewohner von Pflegeheimen. Der Anbau kostet insgesamt 2,9 Millionen Euro. Das sind 1,6 Millionen Euro weniger als 2009, als der Anbau erstmals im Gespräch war. Damals war er aber auch noch größer geplant. (SZ/sab)

Stadtrat, 26. Januar, 18.30 Uhr, Rathaus

zur Startseite