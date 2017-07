Gymnasium wieder mit vier Fünften Der Ärger aus dem Vorjahr am Christian-Weise-Gymnasium in Zittau wird sich nicht wiederholen.

Das Christian-Weise-Gymnasium in Zittau © Weber

Der Ärger aus dem Vorjahr um die Anzahl der neuen fünften Klassen am Christian-Weise-Gymnasium in Zittau wird sich nicht wiederholen. Die Schule wird erneut mit vier fünften Klassen in das neue Schuljahr starten. Sie hätten diesmal von Beginn an genügend Anmeldungen gehabt, sagte Angela Ruscher, Sprecherin der Bildungsagentur in Bautzen, auf SZ-Anfrage. Nach aktuellem Stand werden 95 Mädchen und Jungen in den vier Klassen lernen.

Zu Beginn des vergangenen Schuljahrs sollte es erstmals seit sehr langer Zeit nur drei fünfte Klassen am Weise-Gymnasium geben. Die Bildungsagentur wollte mit 84 bis zum Stichtag im März 2016 angemeldeten Kindern vorschriftsgemäß drei Klassen mit der maximal möglichen Anzahl von 28 Schülern bilden lassen. Weitere Kinder, die nach dem Stichtag angemeldet worden waren, sollten keinen Platz in Zittau bekommen und täglich eine Stunde zum Oberland-Gymnasium und eine zurück pendeln. Nach einem Proteststurm und der Intervention von Politikern lenkte die Agentur ein und ließ vier Klassen bilden. (SZ/tm)

zur Startseite