Gymnasium rechnet nicht mit Ansturm Die Bildungsempfehlung ist nicht mehr bindend. In Dippoldiswalde sieht man den Neuanmeldungen dennoch gelassen entgegen.

Dippoldiswalde. Jeder Grundschüler darf künftig nach der vierten Klasse aufs Gymnasium gehen. Der Sächsische Landtag hatte am Mittwoch das Schulgesetz erneuert. Künftig müssen sich Eltern nicht mehr an die Bildungsempfehlung der Grundschulen halten. Sie haben damit künftig mehr Mitspracherecht, welche weiterführenden Schulen ihre Kinder besuchen können. In anderen Bundesländern wird das schon länger so gehandhabt.

Viele Gymnasien stellen sich nun auf mehr neue Schüler für das 2017/18 ein. So auch am Glückauf-Gymnasium mit seinen beiden Standorten in Dippoldiswalde und Altenberg. Doch an einen Ansturm glaubt man dort nicht. „Ich rechne mit rund fünf Prozent mehr Anmeldungen“, sagt Schulleiter Volker Hegewald. Bei zuletzt etwa 140 Neuanmeldungen wären das sieben Schüler. In größeren Städten, wie Dresden, gäbe es wohl mehr Anmeldungen nach der Änderung im sächsischen Schulgesetz.

Hegewald begrüßt die Gesetzesnovellierung. „Es gibt jetzt eine saubere Regelung“, sagt er. Die Wahl des Bildungswegs sei im Grundgesetz verankert, nur habe der Freistaat das bisher eingeschränkt. Er glaubt, dass sich eine Selektion im Laufe der Schulzeit von alleine ergibt: „Es dürfen mehr Kinder aufs Gymnasium wechseln, aber die Leistungsanforderungen werden ja nicht geringer.“ Sicher gebe es auch immer wieder Einzelfälle, bei denen Kinder ohne Bildungsempfehlung fürs Gymnasium aufblühen und sich verbessern. Aber das sei nicht die Regel. Einschränkungen ergeben sich indes durch etwaige Mehranmeldungen für das neue Schuljahr nicht.

Ihre Bildungsempfehlung erhalten die Viertklässler am 1. März. Bis 8. März müssen Eltern ihre Kinder anmelden. Dann folgen Gespräche zwischen dem Schulleiter und Eltern, die ihr Kind trotz fehlender Empfehlung auf das Gymnasium schicken wollen. Derzeit lernen in Dippoldiswalde 731 Gymnasiasten, in Altenberg 383.

Weiter am herkömmlichen Auswahlsystem festhält derweil das Evangelische Gymnasium in Tharandt. Es ist eine Schule in freier Trägerschaft. „Daher können wir das anders, ganz individuell, handhaben“, erklärt Achilles Markert vom Träger, dem Christlichen Schulverein Wilsdruffer Land. Das neue Gesetz betreffe nur staatliche Einrichtungen, wie er sagt. „Bei uns gilt weiter die Bildungsempfehlung“, so Markert.

Das Anmeldeverfahren in Tharandt laufe bereits. Die Resonanz ist wieder groß. Es wurden 80 Kinder angemeldet. Plätze gebe es aber nur 48 – wie in diesem Schuljahr.

Zwei neue Klassen für je 24 Schüler werden eröffnet. Markert geht aber davon aus, dass die Zahl der Schüler, die tatsächlich infrage kommen, zurückgeht. Sie hatten sich mit ihrem Endjahreszeugnis aus der dritten Klasse angemeldet. Ob von den Kindern auch alle die Bildungsempfehlung für das Gymnasium bekommen, sei offen.

