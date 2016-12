Gymnasium mit neuer Partnerschule 30 Schüler aus Dole waren jetzt in Radeberg zu Besuch. Aus dem Auftakt soll dabei mehr werden, heißt es dazu.

Auch ein Besuch der Brauerei stand in Radeberg auf dem Programm – Einblicke in die Industriestadt, die die Schüler vom „Lycée Polyvalent Jacques Duhamel“ aus Dole dabei erhielten. © Bernd Goldammer

In der Radeberger Brauerei gab es jetzt eine Begegnung der besonderen Art. 30 Schüler aus der französischen Wein-Stadt Dole in der Region Burgund besuchten die weit bekannte Bierstadt Radeberg.

Alkohol gab es für die Schüler natürlich nicht. Stattdessen war der Besuch der Jugendlichen aus dem „Lycée Polyvalent Jacques Duhamel“ Auftakt des neu begonnenen deutsch-französischen Schüleraustauschs mit dem Radeberger Humboldt-Gymnasium. Und so brachte der Besuch gleich am ersten Tag der gemeinsamen Woche mit Braukunst und Winzerei zwei jahrtausendealte Künste zusammen, aus denen bedeutsame Industriezweige geworden sind. Auch so entsteht ein Gefühl für das moderne Europa.

Exkursion nach Dresden

Radeberger Gasteltern übernahmen an den sieben Tagen die außerschulische Betreuung. So lernten die Schüler auch die Radeberger Herzlichkeit kennen. Es gab viel zu reden und auf diese Weise festigten die Schüler ihre Deutschkenntnisse. Die Austauschwoche hatte dabei etliche Höhepunkte zu bieten. Eine gemeinsame Exkursion in die nahe Landeshauptstadt Dresden zum Beispiel. Dort präsentierten Radeberger Schüler eine Dresden-Führung in französischer Sprache und anschließend stand ein Besuch im weltweit bekannten Hygienemuseum an. Und auch ein Abstecher auf den Striezelmarkt gehörte natürlich dazu. Das Moritzburger Jagdschloss von August dem Starken vermittelte dann einen Eindruck sächsischer Barock-Historie; und auch ein Bus-Ausflug in die alte Messestadt Leipzig gehörte dazu. Dort rückte dann nicht nur Weltgeschichte, sondern auch deutsch-französische Geschichte ins Blickfeld: am Völkerschlachtdenkmal nämlich, mit dem ja bekanntlich an die Niederlage des Franzosen-Kaisers Napoleon erinnert wird. International ging’s dann auch beim Besuch im Leipziger Universitätsgebäude zu.

„Wir möchten uns für die wirklich freundliche Aufnahme hier in Radeberg bedanken – der Besuch unserer Schüler war toll organisiert“, schwärmen Emeline Abraham und Hélène Puissant. Die beiden sind Deutschlehrerinnen an der Partnerschule in Dole. Und sie schieben gleich noch hinterher: „Jetzt freuen wir uns natürlich auf den Gegenbesuch der Radeberger Gymnasiasten bei uns!“

Erfolgreicher Auftakt

Ins Schwärmen kommt aber auch die Radeberger Französisch-Lehrerin Anka Michael. Sie und ihre Kollegin Beate Muche haben das Projekt organisiert. „Als wir im Internet nach einer französischen Partnerschule suchten, war uns die Bourgogne-Franche-Comté-Region gleich besonders aufgefallen“, verrät sie. Und schnell war sie auf die Schule in Dole gestoßen, die nach Kontakten zu deutschen Schulen für einen solchen Schüleraustausch gesucht hatte. „Es hat gleich wunderbar gepasst“, freut sich Anka Michael über den erfolgreichen Auftakt der neuen Partnerschaft.

Und tatsächlich können sich die Ergebnisse sehen lassen. Wobei neben aller Unterrichtsarbeit auch vor allem persönliche Kontakte entstanden sind, die Schüler lernten ein Stück anderer Kultur kennen. Und so viel steht jetzt schon fest: Im kommenden Frühjahr beginnt dann das zweite Kapitel des Schüleraustausches. Dann machen sich die Radeberger auf den Weg nach Burgund.

