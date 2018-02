Gymnasium kommt nach Kleinnaundorf Wilsdruffs neue Schule öffnet schon im kommenden Schuljahr – übergangsweise.

Hier zieht das Gymnasium vorerst ein. © Archiv: Andreas Weihs

Wilsdruff/Freital. Jetzt ist es offiziell beschlossen: Wilsdruffs neues Gymnasium wird mit dem kommenden Schuljahr übergangsweise in Freital eröffnet. Genutzt wird das leer stehende Schulgebäude im Ortsteil Kleinnaundorf. Der Stadtrat billigte in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung einstimmig. Der Unterricht findet mit Beginn des Schuljahres 2018/19 im Interimsquartier statt, bis der Neubau in Wilsdruff in Betrieb geht. Voraussichtlich wird das im Sommer 2019 der Fall sein.

Die Kinder werden mit dem Bus nach Kleinnaundorf pendeln. Geplant ist ein Sonderverkehr, aus einigen Wilsdruffer Ortsteilen können auch die Linienbusverbindungen genutzt werden, heißt es aus dem Rathaus.

Derweil kommen die Arbeiten am Wilsdruffer Gymnasium wegen des milden Winters zügig voran. Darüber informierte Wilsdruffs Bürgermeister, Ralf Rother (CDU), die Stadträte. In zwei Bauabschnitten stehen schon die Schalungen für die Innen- und Außenstützen sowie Teile der Wände. Der Erdbau für die Baugrube der Sporthalle ist fast fertig, derzeit wird an der Gründung gearbeitet. Außerdem hat die Stadt die nächste Ausschreibung gestartet, dabei geht es um die Dachdeckerarbeiten. Die Gesamtkosten liegen bei rund 20 Millionen Euro. (SZ/hey)

