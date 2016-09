Gymnasium könnte Tablets für 20 000 Euro gewinnen Die Schule gehört zu den Platzierten bei einem bundesweiten Wettbewerb. Ob sie die Sieger sind, erfahren Lehrer und Schüler auf der IFA.

Maike Dettmer, John Egel, Johann Eulitz und Selina Buchwald haben im April für das Schulprojekt, das jetzt auf der Funkausstellung ausgezeichnet wird, den Schulhof vermessen, um den Erdradius zu bestimmen. © Dietmar Thomas

Das Döbelner Lessing-Gymnasium ist schon recht gut mit moderner Technik ausgestattet. Zu der gehören auch 16 Tablet-Computer. „Mit denen können wir in einem Kurs arbeiten oder in einer Klasse, wenn mehrere Schüler gemeinsam eine Aufgabe lösen“, erklärt Schulleiter Michael Höhme. Hätte das Gymnasium einen ganzen Klassensatz der Mini-Computer wäre ein noch individuelleres Lernen möglich.

Dieser Wunsch könnte am 5. September in Erfüllung gehen. An diesem Tag werden der Schulleiter die Lehrerinnen Ursula Kührig und Sylvia Risse und zwei Schüler zur Internationalen Funkausstellung (IFA) nach Berlin fahren. Denn das Gymnasium hat sich am bundesweiten Wettbewerb zur digitalen Schule der Initiative „Digitale Bildung neu entdecken“ beteiligt und gehört zu den drei Platzierten in den Klassenstufen sieben bis acht. „Es bleibt bis zuletzt spannend. Denn erst dort wird die Reihenfolge bekannt gegeben“, so Höhme. Die anderen beiden Schulen in dieser Kategorie kommen aus Magdeburg und Ostrhauderfehn in Niedersachsen. Der Sieger erhält eine Samsung School Solution im Wert von rund 20 000 Euro. Das ist ein digitales Komplettpaket, bestehend aus einem intelligenten Bildschirm und einem Klassensatz Tablets. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten einen Warengutschein in Höhe von 3 000 Euro und 1 000 Euro.

„Wir suchen immer nach methodischen Möglichkeiten, digitale Technik im Unterricht einzusetzen“, sagt der Schulleiter. Der Bundeswettbewerb war so eine Möglichkeit – zumal Samsung für die Zeit des Projektes die nötige Technik schon einmal zur Verfügung gestellt hat. Mit der haben die damaligen Achtklässler, unter Anleitung von Lehrerin Ursula Kührig, bei einer Schnitzeljagd mathematische Aufgaben gelöst, die mit Döbelner Einrichtungen und Objekten, wie dem Stadtbad, dem Rathaus oder den Stolpersteinen in Zusammenhang standen. Dafür nutzten die jungen Leute das GPS-Modul der Tablets. Denn das Projekt, das die Fächer Mathematik, Physik, Geografie und Informatik vereinte, hieß: „Was ist, was kann, was soll GPS?“

Der Bundeswettbewerb ist einer von vielen, an dem sich das Gymnasium beteiligt. In fast allen Fachbereichen bereiten sich die Schüler auf Ausscheide vor. Noch vor den Herbstferien steht die Mathematikolympiade an. Später folgt der Bundeswettbewerb für Fremdsprachen. „Sie sind eine gute Form der Begabtenförderung“, meint der Schulleiter.

