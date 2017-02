Gymnasium hält an Bildungsempfehlung fest

Grundschüler dürfen künftig nach der vierten Klasse aufs Gymnasium gehen. Das haben CDU und SPD im sächsischen Landtag beschlossen. Künftig müssen sich Eltern nicht mehr an die Bildungsempfehlung der Grundschulen halten. Sie haben damit künftig mehr Mitspracherecht, welche weiterführenden Schulen ihre Kinder besuchen können.

Weiter am herkömmlichen Auswahlsystem will das Evangelische Gymnasium in Tharandt festhalten. Es ist eine Schule in freier Trägerschaft. „Daher können wir das anders, ganz individuell, handhaben“, erklärt Achilles Markert vom Träger, dem Christlichen Schulverein Wilsdruffer Land. Das neue Gesetz betreffe nur staatliche Einrichtungen, wie er sagt. „Bei uns gilt weiter die Bildungsempfehlung“, so Markert.

Das Anmeldeverfahren in Tharandt laufe bereits. Die Resonanz ist wieder groß. Es wurden 80 Kinder angemeldet. Plätze gebe es aber nur 48. (SZ/skl)

