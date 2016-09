Gymnasium gewinnt 3000 Euro Für das Geld sollen Tablet-Computer für den Unterricht angeschafft werden.

Sylvia Risse (v.l.), Philipp Hoffmann, Ursula Kührig und Martha Teichert haben den zweiten Preis bei der Internationalen Funkausstellung in Berlin abgeholt. © Michael Höhme

Das Lessing-Gymnasium hat den zweiten Preis bei der Initiative „Digitale Bildung neu denken“ erhalten. Die Delegation der Schule ist am Montag von der Internationalen Funkausstellung in Berlin zurückgekehrt, wo der Preis übergeben wurde. „Dotiert ist er mit 3000 Euro, die wir sicher für die Erweiterung unseres Tabletbestandes an der Schule nutzen werden“, teilte Informatiklehrerin Ursula Kührig mit.

Sie hatte mit ihrer Kollegin Sylvia Risse und der Klasse 8a im vergangenen Schuljahr mit einem Satz Tablets der Firma Samsung eine digitale Schnitzeljagd durch Döbeln veranstaltet, bei der die Schüler vor allem das GPS-Modul der Mini-Computer nutzen sollten. Mit diesem Projekt waren sie unter die drei Erstplatzierten des Wettbewerbs gekommen. Den Hauptpreis, ein digitales Komplettpaket, bestehend aus einem intelligenten Bildschirm und einem Klassensatz Tablets für 20 000 Euro, hat eine Schule aus Magdeburg gewonnen.

zur Startseite