Gymnasium fehlen Lehrer

341 Unterrichtsstunden sind im September am Coswiger Gymnasium ausgefallen. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Mathe Klasse 6: Die Flächenberechnung von Dreiecken steht auf dem Plan. Die Lehrerin, die den Kindern das beibringen sollte, ist aber seit den Herbstferien krank und wird erst in ein paar Wochen wieder unterrichten können. Die stellvertretende Schulleiterin Ulrike Böhm übernimmt die Doppelstunde. Auch mehrere Deutsch- und Sportlehrer fehlen dem Coswiger Gymnasium zurzeit. Im September sind 6,37 Prozent (341 Stunden) der Unterrichtsstunden ausgefallen. Zum Vergleich: Im vergangenen Schuljahr waren es im Schnitt 4,4 Prozent. Die Situation wird nicht leichter, denn Anfang 2017 verabschieden sich weitere Pädagogen in den Ruhestand.

Das hat Eltern veranlasst, sich in einem anonymen Brief an die Sächsische Zeitung zu wenden. Von den Ausfallstunden seien vor allem die 5. Klassen betroffen. An manchen Tagen könne zum Teil mehr als die Hälfte des Unterrichts nicht stattfinden, behaupten sie in ihrem Schreiben. Die Situation sei besonders in den Hauptfächern problematisch. Die Schulleitung würde die Statistik schönen, weil Ausfallstunden als Vertretungsstunden deklariert werden. „Dabei muss sich eine Lehrkraft um mehrere Klassen kümmern und ist somit nur zeitweilig anwesend“, so die Eltern. Eine offene Konfrontation mit der Schulleitung hätten sie bisher gescheut, da sie eventuelle Nachteile für ihre Kinder befürchten.

Genau das ist ein Punkt, über den sich die Schulleiterin Britt Göldner sehr ärgert. Sie verstehe nicht, welche Nachteile befürchtet werden. Um solche Anliegen zu klären, gibt es die gewählten Elternvertreter. „Es ist schön, wenn sich Eltern engagieren, aber man sollte das Gespräch mit uns suchen.“ Dass es in den vergangenen Wochen ungewöhnlich viele Ausfallstunden gab, gibt sie ohne Umschweife zu. Durch den Ausfall von Lehrern habe viel umstrukturiert und umgeplant werden müssen. „Für Krankheiten kann niemand etwas. Und wir sind bestrebt, so viele Stunden wie möglich fachgerecht zu vertreten“, so Göldner. Viele der Kollegen würden deshalb Mehrarbeit leisten.

Kein Ersatz gefunden

Denn Ersatzlehrer zu finden, ist gar nicht so einfach. „Der Arbeitsmarkt mit Lehrkräften, welche das Lehramt Mathematik studiert haben, ist sehr rar“, teilt Petra Nikolov von der Sächsischen Bildungsagentur mit. Trotz umfassender Bemühungen sei es bisher noch nicht gelungen, eine geeignete Lehrkraft einstellen zu können. Und auch Springer gibt es keine. „Im Programm Unterrichtsversorgung stehen uns gegenwärtig für das Gymnasium Coswig auch keine geeigneten Bewerber zur Verfügung“, so Nikolov weiter.

Um den drohenden Lehrermangel Anfang 2017 zu umgehen, hofft Britt Göldner auf die neue Einstellungsrunde. Allerdings hängt deren Ausgang auch davon ab, ob es geeignete Bewerber gibt, die nach Coswig wollen. Das in dieser Woche beschlossene Maßnahmenpaket gegen den Lehrermangel in Sachsen könnte dabei helfen.

Auch der Elternrat steht in Kontakt mit der Schulleitung und der Bildungsagentur, wie der Vorsitzende Mario Nemec erklärt. Das Thema Unterrichtsausfall wurde zur letzten Vollversammlung angesprochen. Dass es einige Eltern so sehr besorgt, war ihm jedoch nicht bekannt. „Wenn doch, kann man sich immer an uns wenden“, so Nemec. Die Schulleitung mache alles, was in ihrer Macht steht, um die Ausfälle zu kompensieren. Die Lücken können aber nur mit eigenen Lehrern gefüllt werden.

Britt Göldner übernimmt beispielsweise mit ihrer Stellvertreterin nun den Mathematikunterricht der 5. und 6. Klassen, deren Lehrerin krank ist. Die hat in Vorbereitung auf diese Zeit Zettel verteilt mit den Themen und Aufgaben, die in Gruppenarbeit abgearbeitet werden sollen. Als Orientierung für Schüler und Lehrer. Im Brief an die SZ kritisieren die Eltern, dass es sich um Anweisungen zum Lernprozess in Eigenregie handle und zur Selbsthilfe über das Handy. Dabei geht es gar nicht darum, das Lehrbuch Schritt für Schritt durchzuackern und es muss auch niemand schlechte Noten fürchten, wie Ulrike Böhm erklärt. Abgefragt wird nur, was auch wirklich behandelt wurde. Und die Gruppenarbeit soll den Teamgeist fördern und zu mehr Selbstständigkeit erziehen.

Die Sechstklässler konnten gestern den ersten Mathe-Themenkomplex auf dem Zettel abhaken. Ulrike Böhm verteilte danach Briefpapier und Umschläge. Die Kinder sollten ihrer kranken Lehrerin schreiben, wie es so läuft, damit sie auf dem aktuellen Stand bleibt. „Seid ehrlich und vergesst die Genesungswünsche nicht“, so Ulrike Böhm.

